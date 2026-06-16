INAPAM promete 9 mil a todos los adultos mayores con credencial que cumplan este requisito en julio 2026

Si un adulto mayor busca ingresos extra, esta información es vital hoy. El INAPAM confirmó que las personas de la tercera edad pueden obtener hasta 9 mil pesos mensuales este julio de 2026. ¿El secreto? Un programa oficial que solo exige un documento que la mayoría guarda en su cartera.

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A través del Servicio de Vinculación Productiva, el organismo conecta estratégicamente a las personas de la tercera edad con empresas formales en México que valoran profundamente su experiencia, responsabilidad y disposición.

El objetivo principal de esta loable iniciativa es fomentar la inclusión social y laboral de un sector poblacional frecuentemente olvidado. Los beneficiarios no solo obtienen una remuneración económica justa por su tiempo, sino que también disfrutan de todas las prestaciones de ley, garantizando un entorno de trabajo seguro, digno y perfectamente adaptado a sus necesidades físicas.

¿Cuál es el requisito obligatorio para julio 2026?

Para acceder a estos empleos formales y bien remunerados, el único requisito indispensable que los solicitantes no pueden saltarse bajo ninguna circunstancia es contar con la credencial INAPAM vigente. Este plástico oficial, además de ofrecer múltiples descuentos en transporte público y farmacias, funciona como la llave maestra de acceso a esta exclusiva bolsa de trabajo especializada.

El trámite para ingresar al programa es completamente gratuito, transparente y se realiza de manera estrictamente presencial. Los interesados deben acudir a los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar o del propio instituto, los cuales operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas en las 32 entidades federativas.

Documentos y pasos para un registro exitoso

Una vez que el interesado se encuentre en el módulo correspondiente, el personal especializado solicitará una serie de documentos básicos para armar el expediente del candidato. Es de vital importancia llevar la documentación completa y en buen estado para que el proceso de vinculación se inicie en una sola visita, evitando así molestos contratiempos burocráticos.

Durante la cita presencial, el adulto mayor deberá llenar una solicitud de inclusión social y sostendrá una breve entrevista con un promotor capacitado. Esta charla amena sirve para identificar con precisión las habilidades, la trayectoria laboral previa y las preferencias del solicitante, asegurando que la vacante ofrecida sea la más adecuada para su perfil profesional.

Dos modalidades para generar ingresos a tu ritmo

El programa gubernamental ofrece dos caminos principales para que los adultos mayores mejoren su economía. El primero es el empleo formal en empresas del sector privado, donde los sueldos mensuales pueden alcanzar hasta los 9 mil pesos, dependiendo directamente de las responsabilidades, el horario establecido y el cargo específico asignado al trabajador.

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La segunda opción disponible es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía. En esta popular modalidad, los beneficiarios colaboran activamente en diversas tiendas de autoservicio y sus ingresos dependen en su totalidad de las propinas otorgadas por los clientes, lo que les brinda una flexibilidad total de horarios sin estar atados a un contrato laboral estricto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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