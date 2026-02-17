La mañana de este martes 17 de febrero, el peso mexicano arranca la jornada con estabilidad frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con la cotización del portal financiero Bloomberg en Línea, el tipo de cambio se ubica en 17.2072 pesos por dólar -a las 7:30, tiempo Centro de México- lo que representa un ligero retroceso de 0.26% de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

El peso abrió en 17.17 pesos por unidad, lo que muestra que comenzó la jornada de manera estable, sin registrar saltos bruscos entre el cierre de ayer (17.17) y el inicio de hoy.

Pese a la pequeña caída diaria, la moneda mexicana sigue mostrando una apreciación acumulada del 15.38 por ciento en el último año.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.1723 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 17 DE FEBRERO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banorte 15.95 17.45 BBVA 16.34 17.48 Banamex 16.63 17.59 Scotiabank 15.10 18.70

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

MB

