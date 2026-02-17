Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Quiénes cobran HOY 17 de febrero 2026?

El pasado lunes 16 de febrero iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica y de la Beca Benito Juárez para educación media superior.

Cabe destacar que, en esta ocasión, se contempla un pago extraordinario para las nuevas y nuevos beneficiarios a quienes les fue entregada su tarjeta en enero pasado, por lo cual recibirán un pago triple, que corresponden a tres bimestres:

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Enero-febrero

Los pagos del bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez iniciaron ayer, 16 de febrero. Las y los alumnos cuyo primer apellido comienza con la letra A o B lo recibieron; por lo que hoy, martes 17 de febrero, lo recibirán quienes su primer apellido empieza con la letra C.

Calendario Oficial febrero 2026 Beca Rita Cetina y Benito Juárez

De acuerdo al calendario oficial de la Beca Rita Cetina, los pagos se realizarán por orden alfabetico, de acuerdo con la primer letra del primer apellido de la o el beneficiario. A continuación, te compartimos el calendario completo de pagos de febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez:

Lunes 16 de febrero-A, B

Martes 17 de febrero- C

Miércoles 18 de febrero-D, E, F

Jueves 19 de febrero- G

Viernes 20 de febrero- H, I, J, K, L

Lunes 23 de febrero- M

Martes 24 de febrero- N, Ñ, O, P, Q

Jueves 26 de febrero- S

Viernes 27 de febrero- T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuándo son las inscripciones de la Beca Rita Cetina primaria 2026?

El titular de la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) Julio César León Trujillo, dio a conocer que el registro será del 2 al 19 de marzo y se podrán realizar a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.

