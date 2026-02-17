Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Quiénes cobran HOY 17 de febrero 2026?

El pasado lunes 16 de febrero iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica y de la Beca Benito Juárez para educación media superior. Cabe destacar que, en esta ocasión, se contempla un pago extraordinario para las nuevas y nuevos beneficiarios a quienes les fue entregada su tarjeta en enero pasado, por lo cual recibirán un pago triple, que corresponden a tres bimestres: Los pagos del bimestre enero-febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez iniciaron ayer, 16 de febrero. Las y los alumnos cuyo primer apellido comienza con la letra A o B lo recibieron; por lo que hoy, martes 17 de febrero, lo recibirán quienes su primer apellido empieza con la letra C. De acuerdo al calendario oficial de la Beca Rita Cetina, los pagos se realizarán por orden alfabetico, de acuerdo con la primer letra del primer apellido de la o el beneficiario. A continuación, te compartimos el calendario completo de pagos de febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez: El titular de la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) Julio César León Trujillo, dio a conocer que el registro será del 2 al 19 de marzo y se podrán realizar a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS