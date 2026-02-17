Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 19 de febrero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 12 de febrero de 2026.Frutas y verdurasCarnes y proteínasOtrosChimex jamón clásico a granel a $38 pesos el cuartoSalchicha de pavo Frankfort a $40 pesosQueso La Villita Oaxaca de 200 gr a $52 pesosSalchichas de pavo varias marcas a $45 pesosQueso Gouda a granel $61 pesos el cuartoAdemás, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB