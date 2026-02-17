Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 19 de febrero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 12 de febrero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Jitomate saladet por kilo a $20 pesos

Pepino por kilo a $20 pesos

Lechuga romana por pieza a $20 pesos

Piña miel por kilo a $25 pesos

Papa en malla o pieza a $25 pesos

Aguacate hass en malla por pieza $27.50 pesos

Pera de Anjou a $35 por kilo

Manzana gala en bolsa a $39.50 pesos por kilo

Fresa en paquete de 454 gr a $39.90 pesos

Carnes y proteínas

Fajita de pollo, milanesa de pollo congelada o pechuga sin hueso 500 gr a $49 pesos

Pechuga corte americano a $42 pesos el medio litro

Medallón de pechuga por pieza a $15 pesos

Hígado de res SuKarne a $30 pesos la pieza

Alitas adobadas por kilo a $69 pesos

Milanesa de cerdo por medio kilo a $52 pesos

Molida de cerdo el medio kilo a $56 pesos

Milanesa de res el 1/2 kilo a $94 pesos

Otros

Chimex jamón clásico a granel a $38 pesos el cuarto

Salchicha de pavo Frankfort a $40 pesos

Queso La Villita Oaxaca de 200 gr a $52 pesos

Salchichas de pavo varias marcas a $45 pesos

Queso Gouda a granel $61 pesos el cuarto

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

