Jitomate sube, pero el huevo baja: Así la inflación en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual se elevó al 4.63% en marzo desde el nivel observado en febrero. El mismo instituto registra que en la primera quincena de este mes que está por terminar, se encarecieron frutas y verduras, así como el transporte aéreo. Sin embargo, hay un ingrediente que es parte de la Canasta Básica de alimentos que ha bajado su precio en este periodo, además de otros servicios.

Con respecto al encarecimiento, los productos más afectados se encuentran en el sector agropecuario. La diferencia entre costos ha sido significativa en frutas y verduras, lo cual ha impactado en las economías de los hogares en México.

Jitomate, limón y calabacita: los productos que más se encarecieron

De acuerdo con el Inegi, el jitomate fue el producto que mayor encarecimiento sufrió debido a la incidencia de la inflación durante la primera quincena de marzo. Otros ingredientes que sufrieron un incremento significativo en sus precios durante este periodo fueron la calabacita, el limón y el tomate verde. La proteína animal más afectada fue el pollo, aunque su variación fue más moderada en comparación con los vegetales.

Sin embargo, no todos los productos sufrieron este repunte inflacionario. Algunos incluso mostraron reducciones en sus tarifas. Como ejemplo de ellos, destacan descensos en servicios relacionados con las telecomunicaciones como paquetes de internet, telefonía y televisión de paga. Incluso, un alimento e ingrediente parte de la Canasta Básica mostró una disminución general en su costo.

En ese sentido, el huevo registró un descenso de precio durante estos primeros quince días de febrero. Sin embargo, esta baja no fue suficiente para contrarrestar las presiones generadas por el aumento del resto de alimentos base.

Con este contexto, la evolución de los precios en las próximas semanas será clave para determinar las acciones que podría tomar el Banco de México (Banxico) respecto a la posibilidad de que el organismo reduzca su tasa de interés en el corto plazo.

¿Cómo funciona la inflación?

La inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Este incremento reduce el poder adquisitivo, ya que el dinero alcanza para comprar menos. Se mide mediante indicadores como el índice de precios al consumidor (IPC) y puede originarse por factores como el aumento en la demanda, mayores costos de producción o problemas en la oferta de productos.

Te puede interesar: Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 25 de marzo

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB