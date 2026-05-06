Estados Unidos e Irán estarían cerca de un acuerdo de paz, según Axios

Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní, según informó este miércoles el portal estadounidense Axios.

A través de un mensaje en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contra Irán, en el cual advierte sobre ataques de mayor intensidad en caso de que el país persa no acepte un acuerdo.

El mandatario expuso que, en caso de que Irán acepte las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero en caso de no aceptar el pacto, intensificará los ataques.

Trump afirmó que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

"Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", indicó el mandatario.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social. ESPECIAL

Estados Unidos esperaría respuestas iraníes en las próximas 48 horas

Sus advertencias coinciden con reportes de Axios sobre que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

El memorando de una página incluiría el compromiso de Teherán a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, junto a la apertura del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció la víspera la suspensión, a petición de Pakistán, de la operación militar iniciada este lunes para facilitar el tráfico por la estratégica vía de crudo y mercancías, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, la decisión del presidente se basó en los avances logrados en las negociaciones con la mediación de Islamabad.

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a puertos y costas de Irán por el que ya han interrumpido el paso de unos 50 navíos, según cifras del Comando Central estadounidense.

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MB

