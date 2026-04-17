El peso mexicano abre este viernes 17 de abril con inestabilidad frente al dólar. A las primeras horas de este día, el peso se sitúa en los mercados internacionales en 17.19 pesos por dólar, lo que representa depreciación marginal del 0.10% a comparación del cierre de anoche, donde cerró en 17.26 pesos, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg. Hasta ahora, la tendencia de la divisa mexicana va a la baja.

Según el portal antes mencionado, la variación de la moneda nacional en cincuenta y dos semanas ha ido de los 17.09 a los 19.78 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.2723 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este viernes 17, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una gran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la novena divisa peor posicionada; le anteceden el dólar guyanés y el peso chileno. En ganancias, encabezan la libra esterlina y el euro.

A pesar de estar mal posicionado, recuerda que el valor de la moneda mexicana está intrínsecamente relacionado al actual panorama internacional —luego de un aparente cese al fuego entre Irán y Estados Unido, así como una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano, mismo que ha favorecido a la apertura total del estrecho de Ormuz por el gobierno iraní—.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este viernes 17 de abril de 2026

Banco Compra Venta Banco Azteca 16.20 16.99 BBVA Bancomer 16.40 17.53 Banorte 16.05 17.60 Banamex 16.75 17.72

Tomando en cuenta todo lo anterior, esta mañana la mejor opción para vender dólares es en BBVA Bancomer; por su parte, la compra está favorecida igual por BBVA.

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; siempre revisa antes de adquirir la divisa.

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AO