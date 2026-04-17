5 fraudes inmobiliarios contra adultos mayores en México

La empresa tecnológica en asuntos legales, Kallify, informó que los adultos mayores son el grupo más expuesto a riesgos en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles, esto se debe a la confianza de estas personas en terceros y su inexperiencia digital. "La confianza en terceros, poca o nula experiencia en procesos digitales, procesos legales complejos y, en algunos casos, falta de acompañamiento puede abrir la puerta a engaños que terminan en pérdidas severas", señaló Diana Sandoval, directora general de la firma.Los fraudes inmobiliarios más comunes contra adultos mayores son: Sandoval recomendó revisar el estado jurídico de la propiedad realizando una dictaminación jurídica con un notario, a fin de revisar la situación documental y registral del inmueble antes de cualquier operación para identificar si la propiedad está correctamente escriturada y registrada, si existen procesos sucesorios pendientes o si hay antecedentes que deban aclararse antes de vender o rentar.También se puede recurrir a la alerta inmobiliaria a través del Registro Público de la Propiedad. Este servicio permite recibir avisos cuando se intenta realizar algún movimiento sobre el inmueble como compraventa, embargo o hipoteca.Contar con acompañamiento familiar, revisar cada documento y apoyarse en una dictaminación jurídica puede ayudar a detectar alertas antes de comprometer el patrimonio. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR