Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 17 de diciembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 17 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 10 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 10 de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Naranja Valencia a $16.90 pesos el kilo
  • Jitomate Saladet a $16.90 pesos el kilo
  • Piña Miel a $16.90 pesos el kilo
  • Plátano Tabasco a $16.90 pesos el kilo
  • Brócoli a $29.90 pesos el kilo
  • Pepino a $29.90 pesos el kilo
  • Melón Chino a $29.90 pesos el kilo
  • Jícama a $34.90 pesos el kilo
  • Fresa a $89.90 pesos la pieza
  • Sandía Charleston a $16.90 pesos el kilo
  • Plátano Macho a $42.90 pesos el kilo
  • Guayaba a $49.90 pesos el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $98.50 pesos el kilo
  • Tangerina a $49.90 pesos el kilo
  • Chayote sin espinas a $18.90 pesos el kilo
  • Papa blanca a $32.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca a $34.90 pesos el kilo
  • Calabaza Italiana a $39.90 pesos el kilo
  • Berenjena a $21.90 pesos el kilo
  • Zanahoria a $21.90 pesos el kilo
  • Lechuga Romana a $29.90 pesos la pieza
  • Nopales a $29.90 pesos el kilo
  • Apio a $32.90 pesos el kilo
  • Jitomate Bola a $36.90 pesos el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 pesos la pieza
  • Chile Poblano a $59.90 pesos el kilo
  • Limón agrio sin semilla a $24.90 pesos el kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 pesos el kilo
  • Papaya Maradol a $36.90 pesos el kilo
  • Manzana Ambrosía a $39.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass a $49.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 pesos el kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Molida de Res 80/20 Selecto a $227.70 pesos el kilo
  • Pierna de Pollo sin piel Selecto a $96.70 pesos el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 pesos el kilo
  • Camarón chico con cabeza a $236.00 pesos el kilo

