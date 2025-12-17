Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 17 de diciembre

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 10 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 10 de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Naranja Valencia a $16.90 pesos el kilo

Jitomate Saladet a $16.90 pesos el kilo

Piña Miel a $16.90 pesos el kilo

Plátano Tabasco a $16.90 pesos el kilo

Brócoli a $29.90 pesos el kilo

Pepino a $29.90 pesos el kilo

Melón Chino a $29.90 pesos el kilo

Jícama a $34.90 pesos el kilo

Fresa a $89.90 pesos la pieza

Sandía Charleston a $16.90 pesos el kilo

Plátano Macho a $42.90 pesos el kilo

Guayaba a $49.90 pesos el kilo

Uva blanca sin semilla a $98.50 pesos el kilo

Tangerina a $49.90 pesos el kilo

Chayote sin espinas a $18.90 pesos el kilo

Papa blanca a $32.90 pesos el kilo

Cebolla blanca a $34.90 pesos el kilo

Calabaza Italiana a $39.90 pesos el kilo

Berenjena a $21.90 pesos el kilo

Zanahoria a $21.90 pesos el kilo

Lechuga Romana a $29.90 pesos la pieza

Nopales a $29.90 pesos el kilo

Apio a $32.90 pesos el kilo

Jitomate Bola a $36.90 pesos el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 pesos la pieza

Chile Poblano a $59.90 pesos el kilo

Limón agrio sin semilla a $24.90 pesos el kilo

Toronja Sangría a $29.90 pesos el kilo

Papaya Maradol a $36.90 pesos el kilo

Manzana Ambrosía a $39.90 pesos el kilo

Aguacate Hass a $49.90 pesos el kilo

Pera de Anjou a $49.90 pesos el kilo

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 Selecto a $227.70 pesos el kilo

Pierna de Pollo sin piel Selecto a $96.70 pesos el kilo

Filete de Salmón a $399.00 pesos el kilo

Camarón chico con cabeza a $236.00 pesos el kilo

