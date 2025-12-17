Esta mañana de miércoles 17 de diciembre, el precio del dólar en México es de 17.98 pesos por billete verde en promedio . En esta tercera jornada de la semana, el precio del peso reportó un leve retroceso ante la divisa estadounidense del 0.06 %, según datos de Bloomberg.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.9525 pesos por un dólar estadounidense.

El peso no superó los 18 pesos esta mañana

Desde el pasado 13 de diciembre, el precio del dólar en México no supera los 18 pesos por billete verde, algo que no se vivió en nuestro país desde el 3 de junio de 2024, cuando también logró perforar el piso de 17 pesos por momentos del día.

El dólar ha retomado una tendencia positiva para la economía mexicana, lo que se mantendría a un ritmo más moderado, estimó Banamex. " El ‘superpeso’ parecería estar regresando, ubicándose en su menor nivel del año. En este contexto, ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 pesos por dólar para diciembre y 18.7 para el cierre de 2026 ", dijo el área de análisis de la firma financiera.

Además, Banamex consideró que para la inflación, la apreciación del peso sería un factor de contención, aunado a los ajustes a la baja respecto a la propuesta original en los aranceles a terceros países aprobada recientemente por el gobierno mexicano.

Tipo de cambio del dólar HOY 17 de diciembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.70 Banco Azteca 16.60 18.54 BBVA Bancomer 17.11 18.25 Banorte 16.75 18.25 Banamex 17.40 18.47 Scotiabank 16.00 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

