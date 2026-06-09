Un considerable robo se dio en una parroquia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de la cual los delincuentes se apropiaron de las limosnas acumuladas por una cantidad de 300 mil pesos.

Se trató de un hurto a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual está ubicada en la colonia La Calera, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La iglesia se encuentra sobre el cruce de las calles Deportiva y Álvaro Obregón, sobre la carretera a Chapala y en las inmediaciones del poblado de Cajititlán, en el municipio mencionado.

Según el reporte policial, los ladrones forzaron los accesos de la sacristía y registraron las instalaciones mientras el párroco del templo se encontraba descansando en su habitación a unos cuantos metros de distancia.

El mismo párroco señaló que fue durante la noche que, de manera sigilosa, los delincuentes ingresaron al templo para apoderarse de lo recolectado durante meses correspondiente a limosnas del pueblo. En estimaciones de sacerdote, los ladrones se apoderaron de cerca de 300 mil pesos.

Fue poco antes de salir el sol que el clérigo se levantó, percatándose de que la sacristía se encontraba revuelta y el sitio donde guardaban las limosnas había sido robado por los delincuentes.

A través de cámaras de vigilancia del templo, se pudo constatar que fueron un par de hombres los que irrumpieron en el templo para cometer el atraco y, posteriormente, huir del punto con el botín.

El botín, según confirmó el propio afectado, ascendía con exactitud a casi 300 mil pesos, recursos que la comunidad parroquial planeaba destinar a mejoras y mantenimiento de la infraestructura del templo.

La parroquia se mantiene bajo resguardo de autoridades municipales, quienes arribaron al lugar para resguardar el sitio en tanto un agente del Ministerio Público ya inició con las indagatorias y tratar de dar con los responsables del robo a la iglesia.

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OB