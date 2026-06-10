Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de junio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 10 de junio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 10 de junio por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Plátano Tabasco a $19.90 el kilo

Pepino a $19.90 el kilo

Jitomate Saladet a $19.90 el kilo

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 3×2

Todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes

Todo el departamento de licores y vinos

Toda la línea Saba y Tena

Todoslos limpiadores multiusos y de jardinería

Productos al 4x2

Todo el papel higiénico

Además de descuento del 20% en toda la tienda en compras de más de mil pesos.

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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OB