La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX) dio a conocer que las actividades relacionadas con el Día de Muertos aumentan cada año las ventas del 1 y 2 de noviembre, lo que permite crecimiento anual de más del 9 %.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que la derrama económica que genera esta festividad extenderá el gasto de las familias en 2025 a 45 mil 318 millones de pesos.

Una gran parte de las ventas que se realizan se concentran en la Ciudad de México (CDMX) con una cuarta parte del total nacional.

La Conaco estimó en 11 mil 446 millones de pesos las ventas por estas festividades del sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre.

El organismo dijo que, solamente ese fin de semana se tendrá un crecimiento en ventas de 4.2 %. En esos días se espera que la ocupación hotelera sea de entre 69 y 73 %.

Aunque también subirán las ventas de agencias de viajes, restaurantes, abarrotes, florerías, papelerías, tiendas de disfraces, entre otras.

En todo el país, las ventas se verán impulsadas porque desde el viernes 31 de octubre empezarán las ventas, promociones y descuentos de los productos propios de la temporada. Además, ese día se realizará el Viernes Muy Mexicano , programa de impulso económico derivado de una iniciativa de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Además de que beneficia el que " a lo largo del país, se realizarán actividades que atraen visitantes y derrama ", entre las cuales las y los capitalinos podrán encontrar:

Mega Procesión de Catrinas (26 de octubre, Paseo de la Reforma)

Gran Desfile de Día de Muertos (2 de noviembre, de Chapultepec al Zócalo, con afluencia estimada superior al millón de personas)

La Alumbrada en Mixquic

Altares y canoas en Janitzio

Múltiples ferias, concursos y muestras gastronómicas locales

Con información de SUN.

