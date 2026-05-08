El incremento de precios que se registra en alimentos que se producen con granos procesados registró cifras en el mes de abril que podrían mantenerse en los próximos meses.

Por ejemplo, en abril se observó un incremento de 8.5% a 15% en galletas, café, bolillo y refrescos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) en un comunicado.

Se observa que hay un "traslado de costos en granos procesados que sigue en curso; galletas con 15.2%, refrescos con 10.9% y café 8.7% por lo que se anticipa una presión adicional en los trimestres próximos", expuso la consultoría.

Aseguró que, en general, existen presiones al alza para productos de la canasta básica por el agotamiento de la oferta sinaloense de hortalizas como jitomate, chile y tubérculos como la papa, como resultado del estrés hídrico, así como por el hecho que los productores prefieren exportar por el ingreso en dólares.

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Está también el hecho de que por el arancel que impuso Estados Unidos al jitomate de 17.01% hay una reconversión de los cultivos de jitomate bola por saladet, lo que limita la oferta.

Mientras que hay factores de contención como la contracción de precios del pollo, huevo, tomate verde, transporte aéreo , entre otros. Así como el que la tarifa eléctrica de temporada cálida en 18 ciudades contrajo electricidad -14% mensual.

Recordó que la inflación del mes de abril cerró en 4.45% anual con una variación mensual de 0.20%.

Parte del comportamiento que se observó fue por la "profundización del choque hortícola", sobre todo por el aumento del jitomate saladet y la bola y el chile serrano.

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Consideró que en este contexto de alzas y bajas "el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza, lo que acota el margen para continuar el ciclo de recortes de la política monetaria".

Agregó que, en el tema de los precios de la tortilla hay un "aumento moderado", a pesar de la incertidumbre que hay sobre lo que pasará en el mercado del maíz.

"El precio de la tortilla se mantiene estable debido a que las presiones actuales provienen principalmente de mayores costos de operación y no directamente del precio del maíz, cuyos valores nacionales e internacionales han mostrado debilidad relativa", dijo GCMA.

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JM