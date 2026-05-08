México alcanza récord de empleo formal en abril: reportan 23 mil 923 nuevos puestos

México acumuló 231 mil 527 puestos de trabajo formales en los primeros cuatro meses de 2026 tras crear 23 mil 923 empleos formales sólo en abril, informó este viernes 08 de mayo del 2026 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este avance, la afiliación total llegó a 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo , "la tercera cifra máxima desde que se tenga registro" y la más alta para un mes de abril, según el comunicado difundido por el instituto.

Del total, el 86.9 % corresponde a empleos permanentes y el 13.1 % a eventuales.

De acuerdo con el IMSS, los puestos permanentes sumaron 19.76 millones, también la mayor afiliación registrada para un abril.

Los 23 mil 923 puestos de trabajo creados en abril contrastan con la pérdida de 47 mil 442 plazas reportadas en el mismo mes de 2025, lo que deja una diferencia de 71 mil 365 puestos más en el cuarto mes de 2026.

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De ese avance, 19 mil 964 correspondieron a puestos tradicionales y tres mil 959 a empleos asociados a plataformas digitales.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en comunicaciones y transportes, con 10.9 %; comercio, con 3.1 %, y servicios para empresas, con 2.1 por ciento. En contraste, el sector agropecuario cayó 3.4 % y la industria de transformación retrocedió 1.7 por ciento.

Por estados, destacaron el Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, con aumentos anuales de 2.5 % o más.

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El salario base de cotización promedio alcanzó en abril los 664.5 pesos diarios, "el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro", según detalló el IMSS.

El salario presentó un incremento anual nominal de 42.7 pesos, el quinto mayor aumento para un abril, mientras que en términos relativos avanzó 6.9 por ciento.

El IMSS también reportó un millón 019 mil 230 registros de empleadores , con una variación mensual negativa de mil 040 registros, equivalente a una caída de 0.1 %, y una baja anual de 2.7 por ciento.

El instituto precisó que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino a unidades administrativas para identificar y dar seguimiento a obligaciones de los patrones, por lo que su reducción no implica necesariamente cierre de empresas.

Sobre plataformas digitales, el organismo reportó un millón 717 mil 756 personas beneficiadas, con un salario promedio diario asociado a estas aplicaciones móviles de 432.7 pesos.

En abril también se registraron 59 mil 626 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con 97 mil 727 beneficiarios potenciales y un salario promedio diario de 509.2 pesos.

Además, el IMSS contabilizó 418 mil 314 puestos de personas trabajadoras independientes, con 685 mil 617 beneficiarios potenciales y un salario promedio diario de 369 pesos.

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JM