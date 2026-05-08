El Vaticano recibe más de 100 denuncias de abusos de grupo peruano católico

Una comisión enviada por el Vaticano a Perú para recoger testimonios de quienes se consideren víctimas de abusos, incluidos sexuales, del disuelto grupo católico Sodalicio anunció este viernes 08 de mayo del 2026 que recibió más de 100 denuncias en sus primeros cinco días de trabajo y calcula que podría estar "por la mitad" de lo que podrían obtener hasta el 22 de mayo cuando culminen su labor de escucha.

Jordi Bertomeu, comisario apostólico del proceso de disolución del Sodalicio, indicó en una conferencia de prensa que desde el 4 de mayo ha recibido testimonios de personas "que no saben por dónde empezar a explicar todo el trauma que les ha generado haber pertenecido" al Sodalicio.

"Me ha sorprendido que sean tantas denuncias", dijo el sacerdote diocesano español quien en 2023 fue designado por el fallecido papa Francisco como miembro de una misión especial para investigar al grupo católico ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana.

¿Qué es el Sodalicio de Vida Cristiana y por qué es polémico?

El Sodalicio fue fundado en 1971 como una de varias sociedades católicas creadas como reacción conservadora a la teología de la liberación de izquierda que se extendió por Latinoamérica. En su apogeo se extendió por varios países de América del Sur y Estados Unidos. En 2024 el Vaticano expulsó a 15 miembros importantes del Sodalicio , incluido su fundador Luis Fernando Figari.

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El Vaticano anunció en abril que su canal de escucha en su sede diplomática de Perú recibirá los testimonios de quienes se consideren víctimas de abusos físicos, sexuales, espirituales, de conciencia, de cargo y de autoridad, así como abusos de naturaleza económica dentro del grupo católico disuelto en 2025 por orden de Francisco.

Además del Sodalicio, también se recibirán los testimonios de otros grupos llamados Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana que forman parte de la "familia espiritual sodalite", según el Vaticano.

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En 2015, los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro "Mitad monjes, mitad soldados", donde expusieron las prácticas abusivas del Sodalicio. El libro impulsó que Francisco enviara entonces una misión especial, que integraba Bertomeu, para investigar al colectivo en 2023.

Meses antes de su muerte en 2025, Francisco disolvió al Sodalicio tras la investigación vaticana que reveló abusos sexuales por parte de su fundador, el laico Luis Fernando Figari. También halló mala gestión financiera de sus líderes y abusos espirituales cometidos por algunos de sus principales miembros.

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JM