Beca Rita Cetina: ¿cuándo se abre el registro y cuáles son los requisitos?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es evitar la deserción escolar y contribuir a que los alumnos continúen y concluyan sus estudios de manera exitosa.

Recientemente se ha dado a conocer cuando será el próximo registro de 2026 de la Beca Rita Cetina; en esta nota te decimos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo se abre el registro de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo a las autoridades oficiales del programa, el próximo registro de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en los meses de febrero y marzo.

Estos son los documentos que se requieren para registrarse a la Beca Rita Cetina este 2026.

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

Según la información oficial, la Beca Rita Cetina para primaria otorgará 2 mil 500 pesos por estudiante en un pago único anual . El monto será entregado de manera directa, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es importante recordar que los pagos son de manera bimestral, por lo que estará alineado al calendario escolar y a los periodos de dispersión definidos por las autoridades educativas.

