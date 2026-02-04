El superpeso mexicano inició firme la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026, en mitad de semana. Según los indicadores de Bloomberg en Línea, la moneda nacional se ubica en los 17.22 pesos por dólar estadounidense al mayoreo.

Durante las primeras horas de transacciones, el tipo de cambio ha mostrado movimientos mínimos, oscilando en un rango entre los 17.22 y 17.24 unidades, cerca de los 17.20 pesos por dólar. Esta estabilidad representa una ligera apreciación del 0.04% para el peso en comparación con el cierre previo, cuando se vendió en 17.23.

De acuerdo con la gráfica de Bloomberg, que muestra la cotización del dólar vs el peso mexicano, el panorama anual, la moneda nacional mantiene una tendencia favorable, situándose lejos de su punto más alto de las últimas 52 semanas, cuando alcanzó las 21.08 unidades por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 4 de febrero 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.50 | 17.90

Banco Azteca | 15.90| 18.25

BBVA| 16.40 | 17.53

Banorte | 16.05 | 17.55

Banamex | 16.70 | 17.70

Scotiabank | 16.70 | 18.20

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del miércoles 4 de febrero 2026 es de 17.2350 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales de bancos en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF