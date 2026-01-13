¿De cuánto es la multa por usar el celular mientras manejas?

Aunque los autos modernos son cada vez más conectados, con enlaces para nuestros celulares, aún hay quienes los usan detrás del volante.

Esto representa un riesgo para el conductor, otros coches, así como para peatones. De acuerdo con el IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), el 8% de las muertes por accidentes de tránsito en 2020 involucraron un distractor como el celular.

¿Cuánto cuesta la multa?

El reglamento de tránsito, en el artículo 38, fracción II, inciso "e" establece que los conductores de cualquier vehículo motorizado tienen prohibido usar un celular o dispositivo similar cuando se encuentre en movimiento.

Toda manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido, pues de lo contrario se sancionará con una multa que equivale a 30, 32 o 35 Unidades de Medida y Actualización. Hay que recordar que ésta tiene un costo de $117.31 para este año, lo que queda entre $3,519.30 y $4,105.85.

Menos puntos en la licencia para conducir

Además de la penalización monetaria, se retirarán 3 puntos a la licencia para manejar. En caso de perder los 12 puntos originales, se cancelará por un periodo de 3 años a no ser que se tome un curso de educación vial para retornar este documento con solamente 3 puntos.

Por otro lado, también se le restará uno de los 10 puntos que cada matrícula posee. Después de perder 3 de ellos, se le prohibirá verificar hasta que el propietario (ojo, no el conductor) cumpla con las sanciones correspondientes. A esta altura, toca un curso en línea sobre el reglamento de tránsito, pero en caso de perder más de 6 puntos, toca hacer trabajo comunitario.

No importa si es escribir una dirección en la navegación, hablar por teléfono o ver las historias de Instagram de tus amigos, todo uso del celular cuando se conduce está penalizado, además de poder generar un accidente. Mejor detente en un sitio donde no estorbes y atiende a los llamados necesarios de manera segura.

