Martes, 13 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Cuesta de enero 2026: Claves para cuidar tus finanzas y ahorrar

La llamada cuesta de enero es un fenómeno recurrente que se presenta cada inicio de año y se manifiesta en la reducción del poder adquisitivo

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Especialistas advierten que la cuesta de 2026 podría ser más severa que en años anteriores. UNSPLASH.

Especialistas advierten que la cuesta de 2026 podría ser más severa que en años anteriores. UNSPLASH.

Enero de 2026 llega con un panorama financiero retador para los hogares mexicanos. Tras los gastos de diciembre, las deudas acumuladas y los ajustes económicos de inicio de año obligan a reforzar la planeación y el control del dinero para evitar desequilibrios mayores.

LEE: SAT confirma qué sucede si se rechaza la solicitud de saldo a favor

La llamada cuesta de enero es un fenómeno recurrente que se presenta cada inicio de año y se manifiesta en la reducción del poder adquisitivo. Sus principales causas son el gasto excesivo durante las fiestas decembrinas, el incremento de precios por inflación y el pago de compromisos fijos como predial, servicios, seguros o colegiaturas.

Un enero más complicado de lo habitual

Especialistas advierten que la cuesta de 2026 podría ser más severa que en años anteriores. La inflación se mantiene alrededor del 4 %, con aumentos derivados de ajustes al IEPS, nuevos aranceles y alzas fiscales en productos como bebidas azucaradas y algunos servicios básicos.

Recomendaciones para enfrentar el mes

Para sortear este periodo, expertos sugieren adoptar medidas inmediatas:

  • Presupuesto estricto: Registrar ingresos y gastos esenciales, eliminando temporalmente los no indispensables.
  • Pago estratégico de deudas: Priorizar créditos con tasas de interés altas y evitar cubrir solo el pago mínimo.
  • Control de gastos pequeños: Reducir los llamados “gastos hormiga”, que pueden representar una parte importante del ingreso mensual.
  • Aprovechar descuentos: Usar ahorros para pagos anuales con descuento, como predial o agua, puede generar ahorros a largo plazo.
  • Consumo consciente: Comparar precios, elegir productos de temporada y reutilizar artículos antes de comprar nuevos.
  • Evitar préstamos exprés: Las aplicaciones de crédito rápido suelen manejar intereses elevados que agravan la situación financiera.

LEE: Ofertas Martimiércoles de Chedraui del 13 y 14 de enero

Superar la cuesta de enero 2026 no solo implica recortar gastos, sino cambiar hábitos. Este mes puede ser una oportunidad para iniciar un fondo de emergencia y planear con anticipación los gastos del resto del año. Anticiparse sigue siendo la mejor estrategia para que enero no se convierta en una carga prolongada.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones