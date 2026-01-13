Cuesta de enero 2026: Claves para cuidar tus finanzas y ahorrar

Enero de 2026 llega con un panorama financiero retador para los hogares mexicanos. Tras los gastos de diciembre, las deudas acumuladas y los ajustes económicos de inicio de año obligan a reforzar la planeación y el control del dinero para evitar desequilibrios mayores.

La llamada cuesta de enero es un fenómeno recurrente que se presenta cada inicio de año y se manifiesta en la reducción del poder adquisitivo. Sus principales causas son el gasto excesivo durante las fiestas decembrinas , el incremento de precios por inflación y el pago de compromisos fijos como predial, servicios, seguros o colegiaturas.

Un enero más complicado de lo habitual

Especialistas advierten que la cuesta de 2026 podría ser más severa que en años anteriores. La inflación se mantiene alrededor del 4 %, con aumentos derivados de ajustes al IEPS, nuevos aranceles y alzas fiscales en productos como bebidas azucaradas y algunos servicios básicos.

Recomendaciones para enfrentar el mes

Para sortear este periodo, expertos sugieren adoptar medidas inmediatas:

Presupuesto estricto : Registrar ingresos y gastos esenciales, eliminando temporalmente los no indispensables.

: Registrar ingresos y gastos esenciales, eliminando temporalmente los no indispensables. Pago estratégico de deudas : Priorizar créditos con tasas de interés altas y evitar cubrir solo el pago mínimo.

: Priorizar créditos con tasas de interés altas y evitar cubrir solo el pago mínimo. Control de gastos pequeños : Reducir los llamados “gastos hormiga”, que pueden representar una parte importante del ingreso mensual.

: Reducir los llamados “gastos hormiga”, que pueden representar una parte importante del ingreso mensual. Aprovechar descuentos : Usar ahorros para pagos anuales con descuento, como predial o agua, puede generar ahorros a largo plazo.

: Usar ahorros para pagos anuales con descuento, como predial o agua, puede generar ahorros a largo plazo. Consumo consciente : Comparar precios, elegir productos de temporada y reutilizar artículos antes de comprar nuevos.

: Comparar precios, elegir productos de temporada y reutilizar artículos antes de comprar nuevos. Evitar préstamos exprés: Las aplicaciones de crédito rápido suelen manejar intereses elevados que agravan la situación financiera.

Superar la cuesta de enero 2026 no solo implica recortar gastos, sino cambiar hábitos . Este mes puede ser una oportunidad para iniciar un fondo de emergencia y planear con anticipación los gastos del resto del año. Anticiparse sigue siendo la mejor estrategia para que enero no se convierta en una carga prolongada.

