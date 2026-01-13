Martes, 13 de Enero 2026

Ofertas HEB en frutas y verduras: Lista de promociones válidas hasta el 15 de enero

Estas son TODAS las ofertas en HEB para la segunda semana de enero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

HEB es una de las cadenas favoritas gracias a la variedad de sus productos y la frescura y calidad de los mismos. ESPECIAL / FACEBOOK HEB MEXICO

La cadena de supermercados HEB tiene presencia en diversos estados de la república como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, por lo que se ha convertido en una de las tiendas favoritas de los mexicanos para adquirir alimentos y diversos productos de consumo de todo tipo.

La tienda es una de las cadenas favoritas gracias a la variedad de sus productos y la frescura y calidad de los mismos. En ese sentido, en esta nota te enlistamos las ofertas de la semana en HEB que te permitirán obtener un ahorro significativo en tu compra.

HEB: Lista de promociones válidas hasta el 15 de enero

  • 3x2 en yogurts bebibles o batidos
  • HEB Supreme Milanesa de Pulpa Blanca — $280.00 por kilo
  • Café soluble Nescafé Clásico Frasco 200g — $165.00
  • HCF Agua Purificada 28 Pack de 500ml c/u — $100.00
  • HEB Supreme Milanesa de Pulpa Negra — $359.00 por kilo
  • 3x2 en detergentes o suavizantes líquidos
  • Posta Bagre Prev. Congelado — $77.00 por kilo
  • HEB Camarón 41/70 con cáscara 500g — $137.00
  • Santa Clara leche UHT Deslactosada 4 pack — $122.00
  • Atún Tuny en agua pouch 75g — $16.50

Combolocos de HEB 2026

  • 2 Refrescos Coca Cola 2.5lt o Penafiel 2lt Regala 1 Nutrioli Aceite de Soya Puro 850 Ml
  • 3 Leches de Vaca de 1lt o 1.5lt de Alpura Lala Santa Clara o San Marcos Entera Light Desla Regala 1
  • 1 Pechuga de Pavo Balance San Rafael 250gr Regala 1 Queso Panela Chen 200gr
  • 3x2 en Toalla de Cocina de 1 a 3 Rollos

Las promociones se encuentran disponibles en el sitio web de HEB así como en tiendas físicas de 6:00 a 23:00 horas todos los días de la semana. Recuerda que puedes realizar tu compra a través de la tienda en línea y recoger tu pedido en la sucursal que más se te acomode o solicitar un envío a domicilio con costo extra.

