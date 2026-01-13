Ofertas HEB en frutas y verduras: Lista de promociones válidas hasta el 15 de enero

La cadena de supermercados HEB tiene presencia en diversos estados de la república como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, por lo que se ha convertido en una de las tiendas favoritas de los mexicanos para adquirir alimentos y diversos productos de consumo de todo tipo.La tienda es una de las cadenas favoritas gracias a la variedad de sus productos y la frescura y calidad de los mismos. En ese sentido, en esta nota te enlistamos las ofertas de la semana en HEB que te permitirán obtener un ahorro significativo en tu compra.Combolocos de HEB 2026Las promociones se encuentran disponibles en el sitio web de HEB así como en tiendas físicas de 6:00 a 23:00 horas todos los días de la semana. Recuerda que puedes realizar tu compra a través de la tienda en línea y recoger tu pedido en la sucursal que más se te acomode o solicitar un envío a domicilio con costo extra.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB