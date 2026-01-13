Ofertas HEB en frutas y verduras: Lista de promociones válidas hasta el 15 de enero

La cadena de supermercados HEB tiene presencia en diversos estados de la república como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, por lo que se ha convertido en una de las tiendas favoritas de los mexicanos para adquirir alimentos y diversos productos de consumo de todo tipo.

La tienda es una de las cadenas favoritas gracias a la variedad de sus productos y la frescura y calidad de los mismos. En ese sentido, en esta nota te enlistamos las ofertas de la semana en HEB que te permitirán obtener un ahorro significativo en tu compra.

HEB: Lista de promociones válidas hasta el 15 de enero

3x2 en yogurts bebibles o batidos

HEB Supreme Milanesa de Pulpa Blanca — $280.00 por kilo

Café soluble Nescafé Clásico Frasco 200g — $165.00

HCF Agua Purificada 28 Pack de 500ml c/u — $100.00

HEB Supreme Milanesa de Pulpa Negra — $359.00 por kilo

3x2 en detergentes o suavizantes líquidos

Posta Bagre Prev. Congelado — $77.00 por kilo

HEB Camarón 41/70 con cáscara 500g — $137.00

Santa Clara leche UHT Deslactosada 4 pack — $122.00

Atún Tuny en agua pouch 75g — $16.50

Combolocos de HEB 2026

2 Refrescos Coca Cola 2.5lt o Penafiel 2lt Regala 1 Nutrioli Aceite de Soya Puro 850 Ml

3 Leches de Vaca de 1lt o 1.5lt de Alpura Lala Santa Clara o San Marcos Entera Light Desla Regala 1

1 Pechuga de Pavo Balance San Rafael 250gr Regala 1 Queso Panela Chen 200gr

3x2 en Toalla de Cocina de 1 a 3 Rollos

Las promociones se encuentran disponibles en el sitio web de HEB así como en tiendas físicas de 6:00 a 23:00 horas todos los días de la semana. Recuerda que puedes realizar tu compra a través de la tienda en línea y recoger tu pedido en la sucursal que más se te acomode o solicitar un envío a domicilio con costo extra.

Te puede interesar: Klopp reacciona a destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB