Tras marcar récord, la Bolsa Mexicana retrocede y cierra en rojo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 0.61 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se posicionó en los 66 mil 337.42 puntos, resultado que interrumpió una racha de tres avances consecutivos.

El resultado negativo se da tras alcanzar este lunes un nuevo máximo de 66 mil 745.61 unidades, en medio de una jornada de resultados negativos en los principales índices globales.

"El mercado de capitales mostró pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.61%, rompiendo una racha de tres sesiones de ganancias", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Arca Continental (-3.7 %), Bimbo (-3.46 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-3 %), Qualitas (-2.44 %) y Becle (-2.44 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +3.2 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 25 cerraron en terreno negativo. Los mayores retrocesos correspondieron a Arca Continental, Grupo Bimbo y OMA, mientras que Orbia, Gentera y FEMSA registraron los avances más relevantes", añadió.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 242.9 millones de títulos por un importe de 17.998 millones de pesos mexicanos.

De las 754 firmas que cotizaron en la jornada, 289 terminaron con sus precios al alza, 441 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3.83 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3.47 %, y de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el 2.58 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el –4.12 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el –3.87 %, y de la comercializadora de bebidas y aperitivos Arca Continental (AC), con el -3.7 %.

