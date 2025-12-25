Esta mañana de jueves 25 de diciembre, en Navidad 2025, el precio del dólar en México es de 17.89 pesos por billete verde en promedio . En esta cuarta jornada de la semana, pareciera que Santa Claus decidió traer un precio mágico de la divisa estadounidense para el peso mexicano.

Al igual que el día de ayer, a la víspera de Nochebuena, el precio del dólar amaneció, casi que regalado, en 17.89 pesos.

Lee también: Las mejores frases para enviar por WhatsApp esta Navidad

El Diario Oficial de la Federación (DOF) no publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana este 25 de diciembre, debido a que es día inhábil; sin embargo, el portal del mercado cambiario del Banco de México (Banxico) publicó que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos, pagaderas en nuestro país, es de 17.9332 pesos.

El peso se fortalece

Bloomberg, en una publicación anterior, destacó que el peso mexicano está tocando niveles de fortaleza ante el dólar estadounidense no vistos desde hace año y medio.

El tipo de cambio reportado el pasado 24 de diciembre significó un repunte de 0.03 % de la moneda mexicana frente al viernes, uno de los niveles con mayor apreciación desde julio de 2024.

Tipo de cambio del dólar HOY 25 de diciembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.55 18.55 BBVA Bancomer 16.87 18.42 Banorte 16.75 18.25 Banamex 17.39 18.39 Scotiabank 16.00 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de Banxico y Bloomberg.

Lo más importante:

El dólar se cotiza en 17.89 pesos por billete verde en promedio.

El tipo de cambio reportado significó un repunte diario de 0.03 % de la moneda mexicana, uno de los niveles con mayor apreciación desde julio de 2024.

Te recomendamos: Horarios del transporte público en Guadalajara este 24 y 25 de diciembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF