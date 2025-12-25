La Navidad, que se celebra hoy 25 de diciembre, es un día festivo. Si un trabajador debe laborar en esta fecha, la ley establece que tiene derecho a recibir un pago adicional o extra como compensación por trabajar durante este día de descanso obligatorio.Todas las personas esperan con emoción que lleguen las fiestas de fin de año, ya que significan unión, pasar el tiempo con los seres queridos, y sobre todo, descansar de las obligaciones. Sin embargo, hay empleos en los que se tiene que seguir las labores por diversas razones, y con esto, debe llegar un pago extra, según lo determina la Ley Federal del Trabajo (LFT).De acuerdo con la LFT, Navidad es día libre para las y los trabajadores en México. Esto significa que quienes laboren con normalidad deben percibir el pago de su día más el doble de su salario, por aparecer en el calendario oficial.La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, establece días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a todos los de esta lista. La Navidad, es decir, el 25 de diciembre sí aparece.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF