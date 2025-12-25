Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

¿Se paga extra por trabajar hoy en Navidad?

Esto es lo que deben recibir los trabajadores en México, según lo estipula la ley

Por: Oralia López

Navidad es día libre para las y los trabajadores en México. Esto significa que quienes laboren con normalidad deben percibir el pago de su día más el doble de su salario. ESPECIAL / CANVA

Navidad es día libre para las y los trabajadores en México. Esto significa que quienes laboren con normalidad deben percibir el pago de su día más el doble de su salario. ESPECIAL / CANVA

La Navidad, que se celebra hoy 25 de diciembre, es un día festivo. Si un trabajador debe laborar en esta fecha, la ley establece que tiene derecho a recibir un pago adicional o extra como compensación por trabajar durante este día de descanso obligatorio.

Todas las personas esperan con emoción que lleguen las fiestas de fin de año, ya que significan unión, pasar el tiempo con los seres queridos, y sobre todo, descansar de las obligaciones. Sin embargo, hay empleos en los que se tiene que seguir las labores por diversas razones, y con esto, debe llegar un pago extra, según lo determina la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lo que dice la LFT respecto a trabajar en Navidad

De acuerdo con la LFT, Navidad es día libre para las y los trabajadores en México. Esto significa que quienes laboren con normalidad deben percibir el pago de su día más el doble de su salario, por aparecer en el calendario oficial.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, establece días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a todos los de esta lista. La Navidad, es decir, el 25 de diciembre sí aparece.

  • El 1 de enero
  • El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero
  • El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo
  • El 1 de mayo
  • El 16 de septiembre
  • El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre
  • El 25 de diciembre (este año es hoy jueves)
  • El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: ¡Feliz día del recalentado! Con memes, en redes celebran la Navidad

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones