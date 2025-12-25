La Navidad, que se celebra hoy 25 de diciembre, es un día festivo. Si un trabajador debe laborar en esta fecha, la ley establece que tiene derecho a recibir un pago adicional o extra como compensación por trabajar durante este día de descanso obligatorio.

Todas las personas esperan con emoción que lleguen las fiestas de fin de año, ya que significan unión, pasar el tiempo con los seres queridos, y sobre todo, descansar de las obligaciones. Sin embargo, hay empleos en los que se tiene que seguir las labores por diversas razones, y con esto, debe llegar un pago extra, según lo determina la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lo que dice la LFT respecto a trabajar en Navidad

De acuerdo con la LFT, Navidad es día libre para las y los trabajadores en México. Esto significa que quienes laboren con normalidad deben percibir el pago de su día más el doble de su salario, por aparecer en el calendario oficial.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, establece días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a todos los de esta lista. La Navidad, es decir, el 25 de diciembre sí aparece.

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre (este año es hoy jueves)

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

