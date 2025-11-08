BYD: Retratos de la potencia asiática

Hasta la luna llena que iluminaba el cielo de Zhengzhou parecía estar puesta por BYD para lucir el evento en el que la marca china nos mostró su nueva pista de pruebas. Es que nada parece ser capaz de detener a estos chinos que nacieron en 1994 y se alimentan de récords como si estos fueran fáciles: el auto más rápido del mundo, la carga más rápida, la batería más segura, el mayor crecimiento. Y los que siguen.

Estar en China con BYD es toda una experiencia. Dentro de sus instalaciones, a poco más de 50 kilómetros del centro de una ciudad de la que no muchos habíamos oído hablar, pero es la mayor de la provincia de Henan y tiene una población de 10 millones de habitantes en su zona metropolitana, vimos de qué es capaz. Lo primero, al entrar al moderno edificio, fueron autos de las marcas de gama alta del grupo: Denza e Yangwang. La primera llegará a México oficialmente a principios de 2026, pero ya tiene una agencia en Monterrey. La segunda, más conocida por la SUV U8, capaz de flotar sobre el agua durante media hora, además, claro, del U9 que al alcanzar 496.22 km/h se transformó en el auto más veloz del planeta.

Su apuesta por tecnologías avanzadas y baterías de alto desempeño la posiciona como líder en la nueva era automotriz. ESPECIAL

De acuerdo con Stella Li, vicepresidente ejecutiva de la empresa, de enero a septiembre la marca se posicionó en tercer lugar en ventas a escala global, con más de 2.7 millones de vehículos vendidos. 53, 511 de ellos en México, lo que la posiciona en el lugar número siete en la industria, con un crecimiento de 148% sobre el mismo periodo (enero a octubre) del año pasado.

Luego, nos dieron una de demostración -con el Atto 8- de su poder de carga rápida que gracias a un cargador de 1,000 KW es capaz de lograr 2 kilómetros de autonomía por segundo y 400 kilómetros en tan solo cinco minutos. Recordando que en la medida en que una batería recibe carga, se reduce la velocidad de esa carga.

La ejecutiva dijo que la marca pondrá seis mil nuevos puntos de carga a escala global “centenas de ellos en México”. También declaró que trabajan para mejorar la entrega de refacciones en 24 horas que hoy, afirma, tiene 84% de las partes con ese tiempo de entrega, pero quiere llegar a 95% y una de las formas es aumentando la capacidad de su almacén de refacciones.

Hay mucho que crecer y comprobar aún, pero por lo que ha hecho hasta ahora BYD, es difícil dudar de sus capacidades.

Sergio Oliveira/Zhengzhou, Henan, China

