Fechas y promociones del Fin Irresistible en Bodega Aurrerá

Bodega Aurrerá y otras tiendas del grupo Walmart se adelantan al Buen Fin con su campaña Fin Irresistible 2025, que arrancó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el martes 19.Este año, la cadena también participará en el Buen Fin, por lo que las ofertas continuarán hasta el 21 de noviembre. Los clientes tendrán más de dos semanas para aprovechar precios especiales, bonificaciones y meses sin intereses.Además, durante este periodo habrá envío gratis en miles de productos comprando desde bodegaaurrera.com.mx.Las ofertas abarcan todos los departamentos y pueden combinarse con promociones bancarias.Al comprar a partir de $4,490 pesos, se puede aplicar el cupón AHORRO400BA para obtener $400 de descuento adicional.Solo hay 2,000 cupones disponibles, así que conviene aprovecharlos cuanto antes.Afirme:6, 9, 12 y 18 meses sin intereses + 10% de bonificación Compra mínima: $6,000 | Vigencia: 6 al 12 de noviembreBanamex:12 MSI + 15% adicional con código BBFIN15 (mín. $5,000)18 MSI + 15% adicional con código BBFIN18 (mín. $2,400)Vigencia: 6 al 12 de noviembreBanco Azteca:10% de bonificación + cupón de $500 para una segunda compraCompra mínima: $1,200 | Vigencia: 6 al 19 de noviembreBBVA:12 MSI + 15% adicional con BBFIN15 (mín. $5,000)18 MSI + 15% adicional con BBFIN18 (mín. $2,499)13, 15 o 20 MSI en compras desde $1,000Vigencia: 5 al 19 de noviembreBanorte:12 MSI + 10% de bonificación en compras con tarjeta de crédito en línea Compra mínima: $5,000 | Vigencia: 6 al 19 de noviembreInvex:24 MSI en productos al pagar con tarjetas de crédito Walmart Invex o Sam’s Club Invex Vigencia: 5 al 19 de noviembreSantander:Tarjeta física: 5% de bonificaciónTarjeta digital: 15% de bonificaciónCompra mínima: $3,000 | Vigencia: 6 al 12 de noviembreEl Fin Irresistible 2025 de Bodega Aurrerá ofrece una gran oportunidad para anticipar compras del Buen Fin con descuentos, bonificaciones y opciones de financiamiento.Entre sus ventajas destacan los envíos gratuitos, los cupones exclusivos y las promociones bancarias que pueden combinarse para lograr un ahorro aún mayor.