Fechas y promociones del Fin Irresistible en Bodega Aurrerá

Bodega Aurrerá y otras tiendas del grupo Walmart se adelantan al Buen Fin con su campaña Fin Irresistible 2025, que arrancó el 6 de noviembre y se extenderá hasta el martes 19.

Este año, la cadena también participará en el Buen Fin, por lo que las ofertas continuarán hasta el 21 de noviembre. Los clientes tendrán más de dos semanas para aprovechar precios especiales, bonificaciones y meses sin intereses.

Además, durante este periodo habrá envío gratis en miles de productos comprando desde bodegaaurrera.com.mx.

Cupones y descuentos

Las ofertas abarcan todos los departamentos y pueden combinarse con promociones bancarias.

Al comprar a partir de $4,490 pesos, se puede aplicar el cupón AHORRO400BA para obtener $400 de descuento adicional.

Solo hay 2,000 cupones disponibles, así que conviene aprovecharlos cuanto antes.

Ofertas destacadas

Colchón matrimonial Spring Air Carmín: desde $6,929

Laptop HP G10 AMD Ryzen 3: $6,090

Lavadora Whirlpool 18 kg: $7,173

Motocicleta Bajaj Boxer 150 BM blanca, modelo 2025: $33,999

Nintendo Switch OLED blanco: $5,399

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB amarillo: $31,249.92

Promociones bancarias

Afirme:

6, 9, 12 y 18 meses sin intereses + 10% de bonificación

Compra mínima: $6,000 | Vigencia: 6 al 12 de noviembre

Banamex:

12 MSI + 15% adicional con código BBFIN15 (mín. $5,000)

18 MSI + 15% adicional con código BBFIN18 (mín. $2,400)

Vigencia: 6 al 12 de noviembre

Banco Azteca:

10% de bonificación + cupón de $500 para una segunda compra

Compra mínima: $1,200 | Vigencia: 6 al 19 de noviembre

BBVA:

12 MSI + 15% adicional con BBFIN15 (mín. $5,000)

18 MSI + 15% adicional con BBFIN18 (mín. $2,499)

13, 15 o 20 MSI en compras desde $1,000

Vigencia: 5 al 19 de noviembre

Banorte:

12 MSI + 10% de bonificación en compras con tarjeta de crédito en línea

Compra mínima: $5,000 | Vigencia: 6 al 19 de noviembre

Invex:

24 MSI en productos al pagar con tarjetas de crédito Walmart Invex o Sam’s Club Invex

Vigencia: 5 al 19 de noviembre

Santander:

Tarjeta física: 5% de bonificación

Tarjeta digital: 15% de bonificación

Compra mínima: $3,000 | Vigencia: 6 al 12 de noviembre

El Fin Irresistible 2025 de Bodega Aurrerá ofrece una gran oportunidad para anticipar compras del Buen Fin con descuentos, bonificaciones y opciones de financiamiento.

Entre sus ventajas destacan los envíos gratuitos, los cupones exclusivos y las promociones bancarias que pueden combinarse para lograr un ahorro aún mayor.

