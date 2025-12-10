Durante esta temporada de posadas navideñas, no pueden faltar los platillos y bebidas tradicionales de la época decembrina. Una de estas bebidas destacadas en México es el ponche navideño , ideal para lidiar con el clima frío y disfrutarlo en compañía de familia o amigos.

Muchas personas se preguntan cuánto costará prepararlo este año, por ello, a continuación te brindamos los detalles.

¿De dónde viene el ponche?

Pese a que en nuestro país el ponche es considerado como la bebida emblemática de la Navidad, su origen no es mexicano. Según la UNAM, el ponche proviene nada más y nada menos que de la India.

El nombre original de esta bebida es “pañc”, que significa “cinco”, refiriéndose a sus cinco ingredientes básicos: alcohol, agua, azúcar, limón y té.

El ponche llegó a México durante la época de la conquista, y con el pasar de los años se transformó en la bebida frutal que conocemos a día de hoy.

¿Cuánto cuesta preparar ponche esta temporada navideña 2025?

Durante este 2025, se registra un incremento del 12% al 18% en los costos en mercados y tianguis alrededor del país.Comerciantes explican que el aumento se debe a los costos de transporte y la disminución de algunos productos.

Por otro lado, los precios de los ingredientes del ponche suelen variar dependiendo en donde se compren. A continuación, te damos un aproximado en los precios:

Guayaba: de 35 a 50 pesos el kilo.

de 35 a 50 pesos el kilo. Manzana: de 35 a 50 pesos el kilo.

de 35 a 50 pesos el kilo. Tejocote: de 28 a 38 pesos el kilo.

de 28 a 38 pesos el kilo. Caña: alrededor de 50 pesos el kilo.

alrededor de 50 pesos el kilo. Ciruela pasa: de 45 a 60 pesos el cuarto de kilo.

de 45 a 60 pesos el cuarto de kilo. Piloncillo: de 25 a 60 pesos el paquete.

de 25 a 60 pesos el paquete. Canela: alrededor de 40 pesos el paquete.

alrededor de 40 pesos el paquete. Jamaica: alrededor de 60 pesos el paquete.

alrededor de 60 pesos el paquete. Tamarindo: de 90 a 150 pesos el kilo.

En total, preparar ponche durante esta época navideña, cuesta entre 400 y 550 pesos mexicanos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL