¿Cuánto cuesta preparar ponche esta temporada navideña 2025?

Durante esta temporada de posadas navideñas, no pueden faltar los platillos y bebidas tradicionales de la época decembrina. Una de estas bebidas destacadas en México es el ponche navideño, ideal para lidiar con el clima frío y disfrutarlo en compañía de familia o amigos.Muchas personas se preguntan cuánto costará prepararlo este año, por ello, a continuación te brindamos los detalles.Pese a que en nuestro país el ponche es considerado como la bebida emblemática de la Navidad, su origen no es mexicano. Según la UNAM, el ponche proviene nada más y nada menos que de la India.El nombre original de esta bebida es "pañc", que significa "cinco", refiriéndose a sus cinco ingredientes básicos: alcohol, agua, azúcar, limón y té.El ponche llegó a México durante la época de la conquista, y con el pasar de los años se transformó en la bebida frutal que conocemos a día de hoy.Durante este 2025, se registra un incremento del 12% al 18% en los costos en mercados y tianguis alrededor del país.Comerciantes explican que el aumento se debe a los costos de transporte y la disminución de algunos productos.Por otro lado, los precios de los ingredientes del ponche suelen variar dependiendo en donde se compren. A continuación, te damos un aproximado en los precios:En total, preparar ponche durante esta época navideña, cuesta entre 400 y 550 pesos mexicanos.