Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 10 de diciembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 10 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 10 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de diciembre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 10 de diciembre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas de hoy 10 de diciembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate Saladet por kilo a $16.90 pesos
  • Limón con semilla por kilo en $16.90 pesos
  • Papaya Maradol por kilo a $29.90 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $19.90 pesos
  • Jícama por kilo a $34.90 pesos
  • Ciruela Nubiana por kilo a $110 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $49.90 pesos
  • Sandía Charleston por kilo a $15.90 pesos
  • Plátano macho por kilo a $42.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $49.90 pesos
  • Blueberry por pieza a $59.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $99.50 pesos
  • Papa blanca por kilo a $32.90 pesos
  • Melón chino por kilo a $34.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $34.90 pesos
  • Berenjena por kilo a $29.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $21.90 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $29.90 pesos
  • Nopales por kilo a $29.90 pesos
  • Apio por kilo a $32.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $45.90 pesos
  • Pimiento semáforo por pieza a $39.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $59.90 pesos
  • Naranja Valencia por kilo a $19.90 pesos
  • Plátano tabasco por kilo a $21.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $24.90 pesos
  • Pepino por kilo a $29.90 pesos
  • Manzana Ambrosía por kilo a $39.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $39.90 pesos

Te puede interesar: Esto cuestan los boletos para el México vs Portugal

Carnes y mariscos

  • Molida de res sirloin 95/5 a $245.70 el kilo
  • Pechuga de pollo anatómica por kilo a $139.70 pesos
  • Filete de salmón por kilo a $399 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $279 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones