¿Cómo evitar endeudarte con las tarjetas de crédito en diciembre 2025?

Con la llegada de la Navidad, se incrementa de forma inmediata el uso de las tarjetas de crédito, bien sea para la compra de regalos, o la cena decembrina entre un largo etcétera. Es justo por este detalle —supongamos, endeudarse más de la cuenta— que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) enfatiza en tener una planificación; aquí te contamos todos los detalles.Planear pagos, comparar precios, checar fechas de corte, evitar disponer del efectivo como si se tuviera a montones y priorizar lo esencial es lo más efectivo de todo. Además, cabe recordar que una tarjeta de crédito, siempre es sinónimo de préstamo, no del sueldo base.Por si todos los consejos anteriores no son suficientes, acá te dejamos cinco claves de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y de la Condusef publicadas en la Revista Conecta.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO