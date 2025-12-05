Once estados concentran dos terceras partes de la riqueza en México: Inegi

Los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que 11 de las 32 entidades que conforman el país concentran dos terceras partes de la riqueza que se genera en México.

En términos nominales, las entidades con mayor aportación al PIB nacional fueron: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Sonora; de manera conjunta, contribuyeron con el 66.7% del PIB nacional a precios básicos en 2024.

Destaca el caso de la Ciudad de México, que por sí sola es responsable del 15% de la riqueza generada en el país , resultado principalmente del peso que tiene el sector servicios en la entidad. Le siguen en orden de importancia, el Estado de México y Nuevo León, con el 9.1% y 8.1% respectivamente, que se caracterizan principalmente por su perfil industrial.

Durante el año pasado, el PIB nacional registró una variación anual de 1.4% en términos reales, en relación con 2023. En este periodo, 22 entidades incrementaron su PIB, nueve lo disminuyeron, mientras que Baja California no registró una variación significativa.

Los estados con más crecimiento fueron Oaxaca, con una tasa de 5.4%; Zacatecas, con 4.9%; Durango, con 4.7%; Guanajuato, con 4.0%; Yucatán, con 3.9%; Baja California Sur y Puebla, con 3.5% en cada estado; Nuevo León, con 3.4%; Veracruz, con 3.1%; Hidalgo, con 2.8%, y Chiapas, con 2.7 por ciento.

MB

