El peso mexicano inicia la jornada de este viernes 5 de diciembre con ganancias ante el dólar, impulsado por las expectativas de los inversores en Estados Unidos y en el marco del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá lugar en Washington D. C.

Según el diario Bloomberg, el peso mexicano registra una apreciación del 0.23% respecto al cierre de ayer jueves, coincidiendo con un avance del índice dólar del 0.05%.

El tipo de cambio al mayoreo se cotiza este día en 18.19 pesos por dólar, con tendencia a mantener esa línea ganadora.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que la cotización del peso mexicano se vio beneficiada por la espera de datos económicos en Estados Unidos y por la expectativa de los inversores ante un posible recorte de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

Y para que sigan las buenas noticias, este mismo viernes se celebra en Estados Unidos el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, país que, junto con México y Canadá, albergará la competencia el próximo verano.

Bloomberg también indica que, entre las 16 monedas que monitorea, el peso mexicano es la quinta con mayores ganancias frente al dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 5 de diciembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.85

BBVA compra en 17.33 y vende en 18.47

Banorte compra en 17.05 y vende en 18.60

Banamex compra en 17.67 y vende en 18.65

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 5 de diciembre es de 18.2293 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

