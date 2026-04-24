La mañana de este viernes 24 de abril, el peso mexicano muestra una variación mínima frente al dólar estadounidense respecto al cierre de ayer.

De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, cerca de las 7:45 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.41 pesos por dólar, lo que representa una ligera apreciación de 0.09% de la moneda nacional. Este dato se produce en un contexto en el que el dólar muestra un ligero retroceso en el mercado global.

Este viernes, el tipo de cambio abrió en 17.43 pesos por unidad y, durante la madrugada, se mostró volátil. El punto más alto registrado, al corte de las 7:45 horas, fue de 17.46 pesos por unidad.

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Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.3587 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

El valor del peso mexicano sigue siendo influido por factores globales, como la disminución de la aversión al riesgo en el mercado ante la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Fuentes gubernamentales pakistaníes informaron que este viernes se espera la llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, junto con una pequeña delegación, a Islamabad.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 24 de abril de 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 18.10 Banorte 16.25 17.75 BBVA 16.55 17.69 Banamex 16.86 17.82

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex (16.86), mientras que la mejor para adquirirlos es BBVA (17.69).

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

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MB

