¿Cuál es el estado más caro para comprar casa en México este 2026?

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) reveló que el costo promedio para adquirir una casa en México alcanzó los 1.86 millones de pesos. Este fenómeno, que marca la pauta para el mercado en 2026, afecta directamente a quienes buscan independizarse o invertir.

La mitad de las operaciones inmobiliarias se ubicaron por debajo de los 1.2 millones, demostrando una clara división en el poder adquisitivo de los compradores mexicanos frente a la inflación.

¿Dónde subieron más los precios para comprar casa en México?

El estado de Quintana Roo encabeza la lista con un alarmante incremento del 14.3%, seguido por:

Baja California Sur (12.9%)

y Nayarit (12.2%).

Para sorpresa de muchos, Jalisco se posiciona en el quinto lugar nacional con un alza del 11.3%, impulsado fuertemente por la demanda en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que registró el mayor aumento entre las grandes ciudades del país.

Para navegar este complejo mercado, considera estos puntos clave:

Analiza las tasas: Las tasas hipotecarias promedian un 11.55%, por lo que cotizar en varios bancos es vital.

Vivienda usada como opción: El 63.1% de las compras recientes fueron de casas usadas, a menudo más accesibles.

Zonas emergentes: Si Guadalajara sale de tu presupuesto, explora municipios aledaños en Jalisco con menor plusvalía.

Monitorea la inflación: Con una inflación del 3.7%, los materiales de construcción seguirán encareciendo las propiedades nuevas.

¿Por qué y cómo llegamos a estos precios históricos?

El aumento sostenido no es casualidad; responde a un crecimiento económico moderado del 1.6% y a la fuerte presión de la inflación sobre la industria constructora. Además, la alta demanda de vivienda en polos de desarrollo turístico y tecnológico ha provocado que la oferta sea insuficiente.

Mientras entidades como la Ciudad de México o Durango mostraron aumentos menores (4.7%), la realidad local nos exige ser estratégicos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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