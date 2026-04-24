La pantalla que tiene descuento en Sam's Club hasta el 30 de abril

La cadena de clubes de precios Sam's Club ha sorprendido a sus socios con una atractiva oferta de temporada que estará vigente por tiempo limitado.

Se trata de un paquete que incluye una pantalla Hisense ULED de 50 pulgadas junto con una barra de sonido, ideal para quienes desean armar un cine en casa con calidad premium. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de los consumidores por adquirir equipos tecnológicos de última generación a precios atractivos.

Tecnología ULED y audio envolvente para tu hogar

El atractivo principal de esta promoción radica en la calidad del equipo principal: la Smart TV de la reconocida marca Hisense. La tecnología ULED destaca por ofrecer un contraste superior, colores más vibrantes y un brillo optimizado en comparación con las pantallas tradicionales.

Al integrar este panel de 50 pulgadas en tu sala, garantizas una experiencia visual inmersiva para disfrutar de películas, series o eventos deportivos con una nitidez excepcional.

Para complementar la alta resolución de la imagen, la oferta incluye una barra de sonido que transforma por completo la acústica del espacio.

Cómo activar la promoción en línea de Sam's Club

Hacer válido este descuento requiere seguir un procedimiento específico en la plataforma digital de la tienda. A diferencia de las rebajas directas en el piso de ventas, esta dinámica exige que el usuario agregue ambos artículos participantes a su carrito de compras virtual. Recuerda que es fundamental asegurarse de que tanto la televisión como el equipo de audio estén seleccionados simultáneamente para que el sistema aplique la reducción de precio de forma automática antes de finalizar el pago.

Para evitar confusiones y garantizar que la promoción se active correctamente, es indispensable verificar los números de artículo exactos. Los códigos participantes que debes buscar en el portal son el 981040716 y el 981049996.

Ingresar estos identificadores en el buscador de la página web o la aplicación móvil te llevará directamente a los productos elegibles, asegurando que no elijas por error un modelo similar que quede fuera de esta campaña especial.

Vigencia, restricciones y consejos clave para tu compra

El factor tiempo es crucial para quienes desean aprovechar esta oportunidad, ya que la cuponera establece una vigencia estricta del 1 al 30 de abril del 2026. Una vez concluido este periodo, los artículos regresarán a su precio regular y el combo dejará de estar disponible.

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Las bases oficiales indican claramente que este beneficio no aplica con otras promociones vigentes en la tienda. Asimismo, el descuento no es acumulable con cupones adicionales o rebajas de otras temporalidades, por lo que se aplicará de manera exclusiva al combo mencionado al cumplir las condiciones.

Para maximizar tu experiencia de compra y asegurar el éxito de la transacción, considera los siguientes tips rápidos: