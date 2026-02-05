La alianza entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Walmart continúa vigente durante este 2026, lo que quiere decir que este sector de la población puede acceder a grandes descuentos cuando presenten la credencial en sus compras en las tiendas de esta cadena, incluida Bodega Aurrerá.

Las sucursales de Walmart forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

El propósito de dicho directorio es fomentar una mejor calidad de vida para las personas de edad avanzada en México, otorgándoles acceso a descuentos y precios preferenciales en productos y servicios básicos.

Aquí te decimos qué beneficio puedes aprovechar en Walmart hasta el próximo martes 10 de febrero.

¿Qué descuentos ofrece Walmart a adultos mayores con tarjeta Inapam?

Walmart ofrece en sus farmacias un esquema de descuentos a los adultos mayores con la tarjeta Inapam. Los beneficios varían de acuerdo al momento del mes.

De este modo, hasta el 10 de febrero será posible obtener hasta un 7% de descuento en compras en las farmacias de Walmart y Bodega Aurrerá.

Pero las oportunidades no terminan ese día, pues del día 11 hasta el final del mes, el descuento se ajusta al 5 por ciento.

Esta oportunidad de comprar con precios reducidos aplica en todas las sucursales de Walmart en el país, presentando la credencial Inapam al momento de pagar.

En resumen:

Del 1 al 10 de cada mes se puede acceder a un 7% de descuento en compras en el área de farmacia

Del día 11 al final de cada mes se aplica un descuento del 5%

¿Cómo se tramita la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Cada estado a nivel nacional, puede solicitar un requisito adicional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB