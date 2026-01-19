Lunes, 19 de Enero 2026

Lista COMPLETA de descuentos en Costco rumbo al Super Bowl

Con esta cuponera, Costco se prepara para el Super Bowl LX

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa el listado completo de ofertas en Costco. AP / ARCHIVO

Desde el día de ayer y hasta el fin de semana del Super Bowl LX, Costco tendrá una cuponera con descuentos muy especiales para socios del supermercado. En el largo listado publicado por la propia cadena de tiendas podrás encontrar productos que puedes adquirir tanto en línea como en tienda física y otros más que se encontrarán exclusivamente en uno de estos dos espacios.

La lista completa de promociones se encuentra disponible en este enlace. En el documento podrás revisar cada una de las ofertas disponibles en la tienda, así como si aplican para tienda en línea, presencial o ambas. De igual manera, a continuación te mostramos el listado completo de descuentos en Costco rumbo al Super Bowl.

Lista completa de descuentos

  • $1,500 pesos menos en TCL Google TV QLED 4K 75"
  • $700 pesos menos en TCL Google TV QLED 4K 43"
  • $5,000 pesos menos en Sony Bravia II Google TV 4K 65"
  • $9,000 pesos en descuento en LG Smart TV QLED 4K 65"
  • $6,000 pesos en descuento en LG Smart TV QLED 4K 55"
  • $2,500 pesos en descuento en Hisense Fire TV QLED 4K 50"
  • $5,000 pesos en descuento en Samsung Crystal Smart TV UHD 4K 85"
  • $4,500 pesos en descuento en Samsung The Frame Smart TV QLED 4K 65"
  • $7,000 pesos de descuento en TCL Google TV QLED 4K 85"
  • $15,000 pesos de descuento en Sylvox pantalla exterior Google TV UHD 4K 65"
  • $3,000 pesos de descuento en LG Smart TV QNED 4K 75"
  • $4,000 pesos de descuento en Hisense miniproyector UHD 4K C2 65"
  • $9,000 pesos de descuento en Samsung Smart TV UHD 4K 95"
  • $1,500 pesos de descuento en Sony teatro en casa 5.1 canales
  • $8,000 pesos de descuento en Sennheiser amboo Plus barra de sonido
  • $4,000 pesos de descuento en Sennheiser Ambreo Sub
  • $800 pesos de descuento en Harman Kardoon Onyx Studio 9 bocina Bluetooth
  • $1,800 pesos de descuento en Sony bocina inalámbrica Bluetooth
  • $1,500 pesos de descuento en JBL Partybox Stage 320
  • $600 pesos de descuento en Bests Pill bocina rojo audaz negro mate o champagne
  • $2,000 pesos de descuento en LG refrigerador 14"
  • $5,000 pesos de descuento Pike y Main juego de comedor
  • 25% de descuento en Jack Daniel's Whiskey
  • 20% de descuento en Patron Silver tequila
  • 20% de descuento en 24 de cerveza Bohemia
  • 20% de descuento en 24 de cerveza Amstel Ultra
  • $100 pesos de descuento en 24 de cerveza Bohemia
  • 20% de descuento en Vino Red Blend
  • 30% de descuento en vino Linda Mora Red Blend
  • 25% de descuento en vino White Zinfandel
  • 20% de descuento en Bacardí ron 1.75 L
  • 20% de descuento en Perrier agua mineral
  • 20% de descuento en Clamato jugo de tomate
  • 15% de descuento en Salsa picante Red HOt
  • 25% de descuento en salsa Tabasco
  • 20% de descuento en salsas inglesas y Maggi jugo sazonador
  • 20% de descuento en aceitunas sin huesto
  • 25% de descuento en Natursasol
  • 25% de descuento en Tostitos botana orgánica
  • 20% de descuento en Chips papas surtidas
  • 25% de descuento en Cretors
  • 20% de descuento en papas Stacys
  • 25% de descuento en Doritos Nacho
  • 20% de descuento en Balmoro mango deshidratado
  • 20% de descuento en Balmoro fresas deshidrtada
  • 20% de descuento en jocoque Delico
  • 20% de descuento en dip de alcachofa y parmesano
  • 20% de descuento en bites de pretzels
  • 25% de descuento en papas en gajos sazonadas
  • 20% de descuento en Arla queso rebanado
  • 25% de descuento en chilorio de certo
  • 20% de descyebti eb corizo argentino Obertal
  • 30% de descuento en mini wontons
  • 25% de descuento en pizza con base de coliflor
  • 20% de descuento en Kirkland Signature Salchicha de Carne
  • 25% de descuento en Kirkland Signature hamburguesas de carne
  • 25% de descuento en hamburguesa de pollo Bachoco
  • 30% de descuento en Tyson Boneless
  • 20% de descuento en costillas de cerdo BBQ Tony Romas
  • 15% de descuento en JBS Canadá
  • 15% de descuento en alitas Bachoco
  • 15% de descuento en ribeye Kirkland
  • 25% de descuento en Johnson y Johnsn
  • 20% de descuento en lentes Ray Ban
  • 25% de descuento en Harley Davidson
  • 25% de descuento en Pineda Cevallín

Restricciones:

  • Un artículo por cupón
  • Un cupón por portador
  • Solo cupones originales
  • Cupones no acumulables con otras promociones
  • No hay devolución en efectivo por el valor de los cupones

