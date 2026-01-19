Desde el día de ayer y hasta el fin de semana del Super Bowl LX, Costco tendrá una cuponera con descuentos muy especiales para socios del supermercado. En el largo listado publicado por la propia cadena de tiendas podrás encontrar productos que puedes adquirir tanto en línea como en tienda física y otros más que se encontrarán exclusivamente en uno de estos dos espacios.

La lista completa de promociones se encuentra disponible en este enlace. En el documento podrás revisar cada una de las ofertas disponibles en la tienda, así como si aplican para tienda en línea, presencial o ambas. De igual manera, a continuación te mostramos el listado completo de descuentos en Costco rumbo al Super Bowl.

Lista completa de descuentos

$1,500 pesos menos en TCL Google TV QLED 4K 75"

$700 pesos menos en TCL Google TV QLED 4K 43"

$5,000 pesos menos en Sony Bravia II Google TV 4K 65"

$9,000 pesos en descuento en LG Smart TV QLED 4K 65"

$6,000 pesos en descuento en LG Smart TV QLED 4K 55"

$2,500 pesos en descuento en Hisense Fire TV QLED 4K 50"

$5,000 pesos en descuento en Samsung Crystal Smart TV UHD 4K 85"

$4,500 pesos en descuento en Samsung The Frame Smart TV QLED 4K 65"

$7,000 pesos de descuento en TCL Google TV QLED 4K 85"

$15,000 pesos de descuento en Sylvox pantalla exterior Google TV UHD 4K 65"

$3,000 pesos de descuento en LG Smart TV QNED 4K 75"

$4,000 pesos de descuento en Hisense miniproyector UHD 4K C2 65"

$9,000 pesos de descuento en Samsung Smart TV UHD 4K 95"

$1,500 pesos de descuento en Sony teatro en casa 5.1 canales

$8,000 pesos de descuento en Sennheiser amboo Plus barra de sonido

$4,000 pesos de descuento en Sennheiser Ambreo Sub

$800 pesos de descuento en Harman Kardoon Onyx Studio 9 bocina Bluetooth

$1,800 pesos de descuento en Sony bocina inalámbrica Bluetooth

$1,500 pesos de descuento en JBL Partybox Stage 320

$600 pesos de descuento en Bests Pill bocina rojo audaz negro mate o champagne

$2,000 pesos de descuento en LG refrigerador 14"

$5,000 pesos de descuento Pike y Main juego de comedor

25% de descuento en Jack Daniel's Whiskey

20% de descuento en Patron Silver tequila

20% de descuento en 24 de cerveza Bohemia

20% de descuento en 24 de cerveza Amstel Ultra

$100 pesos de descuento en 24 de cerveza Bohemia

20% de descuento en Vino Red Blend

30% de descuento en vino Linda Mora Red Blend

25% de descuento en vino White Zinfandel

20% de descuento en Bacardí ron 1.75 L

20% de descuento en Perrier agua mineral

20% de descuento en Clamato jugo de tomate

15% de descuento en Salsa picante Red HOt

25% de descuento en salsa Tabasco

20% de descuento en salsas inglesas y Maggi jugo sazonador

20% de descuento en aceitunas sin huesto

25% de descuento en Natursasol

25% de descuento en Tostitos botana orgánica

20% de descuento en Chips papas surtidas

25% de descuento en Cretors

20% de descuento en papas Stacys

25% de descuento en Doritos Nacho

20% de descuento en Balmoro mango deshidratado

20% de descuento en Balmoro fresas deshidrtada

20% de descuento en jocoque Delico

20% de descuento en dip de alcachofa y parmesano

20% de descuento en bites de pretzels

25% de descuento en papas en gajos sazonadas

20% de descuento en Arla queso rebanado

25% de descuento en chilorio de certo

20% de descyebti eb corizo argentino Obertal

30% de descuento en mini wontons

25% de descuento en pizza con base de coliflor

20% de descuento en Kirkland Signature Salchicha de Carne

25% de descuento en Kirkland Signature hamburguesas de carne

25% de descuento en hamburguesa de pollo Bachoco

30% de descuento en Tyson Boneless

20% de descuento en costillas de cerdo BBQ Tony Romas

15% de descuento en JBS Canadá

15% de descuento en alitas Bachoco

15% de descuento en ribeye Kirkland

25% de descuento en Johnson y Johnsn

20% de descuento en lentes Ray Ban

25% de descuento en Harley Davidson

25% de descuento en Pineda Cevallín

Te puede interesar: Puerto Vallarta: Activan bandera roja en tres playas del municipio hoy sábado 10 de enero

Restricciones:

Un artículo por cupón

Un cupón por portador

Solo cupones originales

Cupones no acumulables con otras promociones

No hay devolución en efectivo por el valor de los cupones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

