SAT promete nuevas auditorías para todos los mexicanos que realicen estas 11 cosas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la estrategia " Mejores Prácticas de Transparencia en los Procesos de Auditoría de 2026 ", con la cual se espera mitigar las acciones de evasión fiscal y otras irregularidades en las declaraciones de impuestos por parte de las empresas mexicanas.

Cuidado con las auditorías del SAT, contribuyente

Entre estas acciones, el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó 11 situaciones fiscales que resultarían en una auditoría para las y los contribuyentes por parte del SAT. Estas son:

Celebrar operaciones con factureras o nomineras

Consiste en el uso de empresas fantasma para simular gastos. Según la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta sigue siendo una práctica vigente en México.

Presentar pérdidas fiscales recurrentes

Existen organizaciones que declaran estar en números rojos año tras año, pero siguen operando con normalidad.

Simular o abusar de deducciones

Las personas morales que Inventen gastos o los "inflen" para bajar la base gravable, serán auditadas.

Obtener ingresos que no son declarados

Se auditará a las empresas que presenten discrepancia entre lo que entra a sus cuentas bancarias y lo que se reporta ante Hacienda.

Abusar de estímulos fiscales

Consiste en aprovechar beneficios de regiones fronterizas o sectores específicos sin cumplir los requisitos reales.

Presentar inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Esto es cuando lo que una organización importa no "cuadra" contra los volúmenes de lo vendido.

Importar productos con precios por debajo del mercado e incumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias

Se auditará a las organizaciones que ingresen productos con precios por debajo del mercado (dumping) a México o incumplan regulaciones no arancelarias.

No pagar retenciones por sus empleados

Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.

Realizar operaciones con paraísos fiscales

Esto se refiere a llevar a cabo operaciones "opacas" con jurisdicciones de baja imposición tributaria.

Solicitar devoluciones improcedentes

Serán auditadas las personas morales que soliciten saldos a favor que no existen o no corresponden.

Pagar menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

Pagar menos impuestos porcentuales en comparación con el promedio del sector económico al que se pertenece.

Las actuaciones del SAT

Una de las tareas del organismo es establecer condiciones equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes. En caso de que una organización sea sometida a un proceso de auditoría, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente y se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100 % de la información .

Según declaró el Servicio, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como:

Descuentos

Depósitos no identificados

Materialidad

Mercadotecnia

Importaciones

Regulaciones no arancelarias

Permisos

Certificaciones

Autorizaciones de comercio exterior

Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

