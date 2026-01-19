SAT promete nuevas auditorías para todos los mexicanos que realicen estas 11 cosas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la estrategia "Mejores Prácticas de Transparencia en los Procesos de Auditoría de 2026", con la cual se espera mitigar las acciones de evasión fiscal y otras irregularidades en las declaraciones de impuestos por parte de las empresas mexicanas.Entre estas acciones, el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó 11 situaciones fiscales que resultarían en una auditoría para las y los contribuyentes por parte del SAT. Estas son:Consiste en el uso de empresas fantasma para simular gastos. Según la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta sigue siendo una práctica vigente en México.Existen organizaciones que declaran estar en números rojos año tras año, pero siguen operando con normalidad.Las personas morales que Inventen gastos o los "inflen" para bajar la base gravable, serán auditadas.Se auditará a las empresas que presenten discrepancia entre lo que entra a sus cuentas bancarias y lo que se reporta ante Hacienda.Consiste en aprovechar beneficios de regiones fronterizas o sectores específicos sin cumplir los requisitos reales.Esto es cuando lo que una organización importa no "cuadra" contra los volúmenes de lo vendido.Se auditará a las organizaciones que ingresen productos con precios por debajo del mercado (dumping) a México o incumplan regulaciones no arancelarias.Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.Esto se refiere a llevar a cabo operaciones "opacas" con jurisdicciones de baja imposición tributaria.Serán auditadas las personas morales que soliciten saldos a favor que no existen o no corresponden.Pagar menos impuestos porcentuales en comparación con el promedio del sector económico al que se pertenece.Una de las tareas del organismo es establecer condiciones equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes. En caso de que una organización sea sometida a un proceso de auditoría, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente y se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100 % de la información.Según declaró el Servicio, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como:Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF