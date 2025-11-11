Costco: Estos son los descuentos Pre-Navideños del 11 al 23 de noviembre

Del 11 al 23 de noviembre, Costco activa su campaña de descuentos Pre-Navideños , con promociones pensadas para quienes quieren adelantar compras navideñas sin sacrificar presupuesto, por ello reúne tu lista, pues este es el momento de encontrar desde favoritos para el hogar hasta opciones para regalar.

Te recomendamos: La Bolsa Mexicana marca un nuevo máximo

Descuentos Pre-Navideños de Costco

Los siguientes son descuentos especiales para socios con membresía vigente.

Pantalla Hisense Fire TV QLED 4K 85” tiene actualmente 6 mil pesos de descuento.

Pantalla LG Smart TV OLED 4K 55” con 7 mil 500 pesos de descuento.

ESPECIAL.

Celular Samsung Galaxy A56 256 GB negro con 3 mil pesos de descuento.

ESPECIAL.

Refrigerado LG 29’ con 6 mil pesos de descuento.

ESPECIAL.



Audifonos Philips 2 Hearlink 9040 RR Pair con 4 mil pesos de descuento.

MacBook Air Chip M4 256GB 15” color blanco estelar con 5 mil pesos de descuento.

Lavasecadora LG 22 kg/ 13 kg con pedestal con 8 mil pesos de descuento.

ESPECIAL.

Además los descuentos Pre-Navideños de Costco tienen 20 por ciento en certificado de regalo al pagar con tarjeta de crédito de Costco Banamex en tiendas físicas de Costco México, del 10 al 23 de noviembre de este 2025, con una compra mínima de 10 mil pesos.

Recuerda que puedes consultar todo el catálogo de Costco de los descuentos Pre-Navideños haciendo clic aquí.

NA