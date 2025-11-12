Buen Fin 2025: Este será el horario de Liverpool durante la temporada de ofertas

El Buen Fin 2025 se celebrará del 13 al 17 de noviembre, y Liverpool será uno de los negocios participantes con promociones en muchas de sus categorías. Miles de clientes de esta cadena comercial ya se están listos para aprovechar las rebajas en moda, tecnología, muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar, así como en decoración, todo esto, pensando en las fiestas de fin de año o en los regalos de Navidad.

Este será el horario de Liverpool durante El Buen Fin

Durante El Buen Fin 2025, Liverpool abrirá en un horario de 11:00 a 21:00 horas en sus tiendas físicas, mientras que su tienda en línea estará disponible las 24 horas del día a través de su página de liverpool.com.mx y la aplicación Liverpool Pocket. Así, los clientes interesados en buscar los productos de su elección podrán realizar sus compras en cualquier momento y aprovechar las promociones sin tener que acudir a las sucursales.

¿Habrá Venta Nocturna de Liverpool en El Buen Fin?

A diferencia de lo que muchos clientes se imaginan, Liverpool no realiza una Venta Nocturna durante estos días. Esta campaña especial de descuentos ocurre en otras fechas del año según el calendario de la cadena, y no coincide con el evento de ofertas que se extiende en todo el país. Por lo tanto, durante el llamado "fin de semana más barato del año", la tienda se enfoca solo en las promociones del Buen Fin 2025, con precios más bajos, bonificaciones y facilidades de pago en distintas categorías.

Si bien no hay una campaña especial esta vez, las fechas tradicionales de la Venta Nocturna son en abril, con la campaña por el Día de las Madres; en junio, destinada a los papás; en octubre, por aniversario, y finalmente la de diciembre, enfocada en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Qué ofrece Liverpool en El Buen Fin?

En años anteriores, Liverpool ha llamado la atención de los consumidores durante el Buen Fin por ofrecer descuentos, meses sin intereses y beneficios adicionales para quienes utilizan la Tarjeta Liverpool o de crédito de bancos participantes.

Los clientes de estas tiendas podrán encontrar rebajas en productos de temporada, como artículos de decoración navideña, ropa de invierno, electrónicos y tecnología para el hogar. También se espera que Liverpool mantenga promociones en categorías populares como belleza, perfumería y línea blanca, todas integradas al catálogo del Buen Fin 2025.

