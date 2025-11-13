Hacienda Jalisco ofrece descuentos por Buen Fin 2025

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco (SHP) anunció descuentos y facilidades de pago para los contribuyentes durante el Buen Fin 2025, estas medidas, activas del 17 de noviembre al 17 de diciembre, incluyen rebajas en multas, recargos por refrendo y foto infracciones, buscando fomentar el cumplimiento fiscal; se ampliarán horarios en Oficinas Recaudadoras de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se abrirán módulos de emplacamiento para motocicletas nuevas en Tlaquepaque y Tonalá.

El anuncio se realizó en conferencia con Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública; Dahely Dessireé Carranza Viesca, Jefa del Servicio Estatal Tributario; y Giovanna Vidal Cedano, Subsecretaria de Ingresos. García Sotelo destacó el acercamiento a los ciudadanos para facilitar sus responsabilidades tributarias.

"Tenemos una serie de noticias importantes para los contribuyentes, sobre todo para efectos de lo que se denomina el Buen fin, pero también (...) las medidas que estamos adoptando para enfrentar este mes y medio que nos restan del año; sobre todo, con la lógica de seguir acercándonos de manera más oportuna, más fácil a los contribuyentes, para que ellos puedan también de la misma forma atender sus obligaciones fiscales", afirmó el Secretario.

Descuentos y opciones de pago accesibles en Jalisco

Dahely Dessireé Carranza Viesca detalló descuentos: 70 por ciento en multas y recargos por omisión de refrendo para pagos en línea, o 60 por ciento presencialmente.

Para fotoinfracciones, el descuento es del 60 por ciento en línea y 50 por ciento en ventanilla, se ofrecerán meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes como BBVA, Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y HSBC.

Los pagos pueden realizarse en establecimientos aliados como Oxxo, Farmacias del Ahorro, Chedraui, Walmart, Soriana, Elektra y Coppel, así como mediante operadores móviles y plataformas digitales. Carranza Viesca señaló: "Nuestro Buen Fin va a durar un mes, y adicional al programa que traemos de regularización y a los descuentos en caja y en línea, también el contribuyente va a tener la oportunidad de pagar a meses sin intereses, y también tenemos la opción de otros medios con pagos referenciados en tiendas de conveniencia".

Actualización de placas y atención al contribuyente

Luis García Sotelo informó que se han realizado 738 mil 176 sustituciones de placas vehiculares en el estado este año. La sustitución gratuita sigue vigente, advirtiendo que quienes no la completen no podrán circular en 2026. Se puede agendar cita gratuita en sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

Para optimizar la atención, las Oficinas Recaudadoras de la Zona Metropolitana de Guadalajara extenderán sus horarios del 17 de noviembre al 31 de diciembre: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, además, se instalarán módulos de emplacamiento de motocicletas nuevas en colaboración con Italika y Coppel desde el 14 de noviembre en Tlaquepaque y el 18 de noviembre en Tonalá.

