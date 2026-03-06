Comemos Todos 2026: Fechas de registro y cuáles son los requisitos

El programa Comemos Todas y Todos de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo otorga una canasta básica alimentaria y un apoyo bimestral de mil 490 pesos en hasta cinco ocasiones al año. Esto es para personas beneficiarias de los municipios Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón Pompeyo Blanco y Bacalar, dentro del estado mencionado.A partir del día de hoy, el programa Comemos Todos abre sus registros presenciales en los siguientes 13 módulos que atenderán a personas interesadas en un horario de 9:00 a 17:00 horas:Acudir a uno de los módulos con los siguientes documentos:En caso de que la persona sea menor de edad y funja como jefe o jefa de hogar, además de lo anterior, se le solicitará:Posterior al registro y solicitud, la Secretaría del Bienestar Quintana Roo tendrá diez días hábiles para dar a conocer los resultados del proceso.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB