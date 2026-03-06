Comemos Todos 2026: Fechas de registro y cuáles son los requisitos

El programa Comemos Todas y Todos de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo otorga una canasta básica alimentaria y un apoyo bimestral de mil 490 pesos en hasta cinco ocasiones al año. Esto es para personas beneficiarias de los municipios Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón Pompeyo Blanco y Bacalar, dentro del estado mencionado.

A partir del día de hoy, el programa Comemos Todos abre sus registros presenciales en los siguientes 13 módulos que atenderán a personas interesadas en un horario de 9:00 a 17:00 horas:

Bacalar: Domo Dep. De la Colosio, ubicado en calle 21 entre calles 36 y 38, de la Colonia Colosio. Benito Juárez: Domo Dep. Jacinto Canek, ubicado en Calle He-Zaba 351. Cozumel: Domo Unidad Dep. Bicentenario: Av. 65 Sur Bis No. 1676, Colonia Maravilla. Felipe Carrillo Puerto: Domo Doble, Cecilio, ubicado en calle 63. Isla Mujeres: CDC Zona Insular, ubicada en Isla Contoy 1222, La Gloria. Isla Mujeres: CDC Zona Continental, ubicada en SM2, mz 16, lt. 1. José Ma. Morelos: Domo San Juan, ubicado Calle 49 Jacinto Canek. Lázaro Cárdenas: Dirección de Desarrollo Social, ubicado en Calle Rafael E. Melgar con 5 de Febrero. Othón P. Blanco: CDC Hábitat III, ubicado en Calle Chachalaca con Yaxcopoil, Colonia Payo Obispo. Playa del Carmen: CDC Colosio, ubicado en 25 Av. Norte, Colonia Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos: INP Cordero del Dios Vivo, ubicado en Reg 17, mz 25, lt 01, Calle Ciricote, Colonia Joaquín Zetina Gasca. Puerto Morelos: Delegación Leona Vicario, ubicada en calle Leona Vicario, mz 77 lt 2. Tulum: ICAT, ubicado en calle Alfa Nort

Estos son los requisitos para inscribirte al programa Comemos Todos 2026

Acudir a uno de los módulos con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con residencia en Quintana Roo

Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a tres meses)

Llena el Formato CUIS

Presenta tu Solicitud de Inscripción al Programa llenada

En caso de que la persona sea menor de edad y funja como jefe o jefa de hogar, además de lo anterior, se le solicitará:

Acta de nacimiento

Acta de nacimiento de sus hijos

Tener condiciones socioeconómicas similares a las condiciones de los hogares con ingresos mensuales per cápita, no mayores a cuatro veces la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI) vigente, con base en la información oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Ser jefe(a) de hogar con persona(s) a su cargo que padezca(n) alguna enfermedad crónico-degenerativa o discapacidad, o sean adultos mayores

Ser jefe(a) de hogar con hijo(s) o hija(s) menores de 16 años

Ser jefe(a) de hogar con hijo(s) o hija(s) dependientes económicamente entre 17 y 22 años

Ser jefa de hogar en período de gestación o lactancia

Posterior al registro y solicitud, la Secretaría del Bienestar Quintana Roo tendrá diez días hábiles para dar a conocer los resultados del proceso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB