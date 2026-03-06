Así identificas una transferencia bancaria falsa

Las transferencias de dinero son cada vez más comunes. La inmediatez y facilidad para realizarlas a través de dispositivos electrónicos las han popularizado, pero además de los beneficios de esta modalidad, también existen riesgos, como la posibilidad de ser engañado y recibir una que es falsa.De acuerdo con BBVA México, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cada semana se detectan alrededor de 15 casos nuevos de fraudes a través de transferencias bancarias.Incluso, algunos delincuentes, de manera más artesanal, modifican recibos previos de transferencias, manipulando fechas y cantidades para enviarlas como "comprobantes" a las personas que previamente vendieron algún producto o servicio para darse cuenta, más tarde, de que la transferencia nunca sucedió y todo se trató de un fraude.Por eso es importante conocer más sobre las transferencias falsas, de forma que se puedan prevenir.Según BBVA México, para verificar la validez de una transferencia y reconocer con ello si es auténtica o falsa, es relevante conocer el nombre del banco desde el cual la persona está enviando el dinero, así como la clave de rastreo o número de referencia del movimiento.Una vez obtenida esa información, se pueden hacer dos cosas para comprobar la autenticidad de la transferencia:La recomendación es poner atención y reportar cualquier anomalía.Con información de BBVA* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA