Así identificas una transferencia bancaria falsa

Las transferencias de dinero son cada vez más comunes. La inmediatez y facilidad para realizarlas a través de dispositivos electrónicos las han popularizado, pero además de los beneficios de esta modalidad, también existen riesgos, como la posibilidad de ser engañado y recibir una que es falsa.

De acuerdo con BBVA México, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cada semana se detectan alrededor de 15 casos nuevos de fraudes a través de transferencias bancarias.

Incluso, algunos delincuentes, de manera más artesanal, modifican recibos previos de transferencias, manipulando fechas y cantidades para enviarlas como "comprobantes" a las personas que previamente vendieron algún producto o servicio para darse cuenta, más tarde, de que la transferencia nunca sucedió y todo se trató de un fraude.

Por eso es importante conocer más sobre las transferencias falsas, de forma que se puedan prevenir.

Transferencias falsas

Según BBVA México, para verificar la validez de una transferencia y reconocer con ello si es auténtica o falsa, es relevante conocer el nombre del banco desde el cual la persona está enviando el dinero, así como la clave de rastreo o número de referencia del movimiento.

Una vez obtenida esa información, se pueden hacer dos cosas para comprobar la autenticidad de la transferencia:

Ingresar al sitio oficial del Banco de México y llenar el formulario, donde solicitan : fecha en que realizó el pago, criterio de búsqueda —ya sea clave de rastreo o número de referencia—, clave de rastreo, institución emisora y receptora del pago.

: fecha en que realizó el pago, criterio de búsqueda —ya sea clave de rastreo o número de referencia—, clave de rastreo, institución emisora y receptora del pago. Monitorear los movimientos financieros de la cuenta donde recibirás el pago para saber si la transferencia ya se hizo.

La recomendación es poner atención y reportar cualquier anomalía.

