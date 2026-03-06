Viernes, 06 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Aeropuertos

Conoce cuál es la TUA de los principales aeropuertos en México

Esta tarifa ya está incluida en el costo del boleto de avión, pero el monto depende de si se trata de un viaje nacional o internacional 

Por: Fabián Flores

A continuación, te compartimos la actualizada TUA que cobra cada uno de sus 12 recintos aeroportuarios administrados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A continuación, te compartimos la actualizada TUA que cobra cada uno de sus 12 recintos aeroportuarios administrados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) es el cargo a pasajeros que realizan los diversos aeropuertos por el uso de las instalaciones y servicios; sin embargo, esta tarifa puede ser variable e incluso cambiar mes con mes, dependiendo del aeropuerto.

Esta tarifa ya está incluida en el costo del boleto de avión, pero depende de si se trata de un viaje nacional o internacional, y este monto ya tiene incluido el IVA.

Cabe decir que este cobro no es considerado un impuesto, ya que no lo realiza el Gobierno de México, sino que es determinado por los grupos aeroportuarios de México.

Las aerolíneas cobran TUA a las y los pasajeros y, posteriormente, se transfiere a los aeropuertos para que éstos lo inviertan en mejoras a la infraestructura y expansiones, entre otros rubros.

Lee también: Impulsan estrategia para que taxis de plataforma recojan a usuarios del Aeropuerto de Guadalajara

TUA en los grupos aeroportuarios

En México existen tres principales grupos aeroportuarios privados, que son:

  • El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una empresa mexicana privada líder que opera, administra y desarrolla 12 aeropuertos internacionales en nuestro país, incluyendo Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta.
  • El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), un destacado operador que administra aeropuertos en México, Puerto Rico y Colombia, destacando el Aeropuerto Internacional de Cancún.
  • El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) opera y administra 13 aeropuertos internacionales en la región centro-norte de México.

Cabe decir que el Gobierno de México, a través de dependencias de seguridad, opera el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (Secretaría de Marina) y el Felipe Ángeles (Secretaría de la Defensa Nacional).

A continuación, te compartimos la actualizada TUA que cobra cada uno de los recintos aeroportuarios más importantes del país.

TUA de los grupos aeroportuarios en México

Sede | Vuelo nacional | Vuelo internacional | Grupo aeroportuario

  • Ciudad de México | 525 pesos | 997 pesos | Gobierno de México
  • Estado de México | 266 pesos | 470 pesos | Gobierno de México
  • Toluca | 492 pesos | 613 pesos | GAP
  • Monterrey | 697 pesos | Mil 183 pesos | OMA
  • Guadalajara | 655 pesos | Mil 332 pesos | GAP
  • Tijuana | 619 pesos | 556 pesos | GAP
  • Ciudad Juárez | 741 pesos | 822 pesos | OMA
  • Acapulco | 759 pesos | Mil 178 pesos | OMA
  • Mérida | 657 pesos | 874 pesos | ASUR
  • Oaxaca | 766 pesos | 870 pesos | ASUR
  • San José del Cabo | 570 pesos | Mil 240 pesos | GAP
  • Cancún | 351 pesos | 861 pesos | ASUR

Los más caros:

Al momento, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, que cobra 766 pesos de TUA para vuelos nacionales, y 870 pesos para los internacionales, es el que más caro cobra esta tarifa; le sigue el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, con 741 pesos para nacionales y 822 pesos para aquellos vuelos fuera del país.

En tercer lugar, está el Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez en Acapulco, con una TUA de 759 pesos para vuelos nacionales y mil 178 pesos para internacionales.

Te recomendamos: ¿Para qué se puede utilizar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco? 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones