Conoce cuál es la TUA de los principales aeropuertos en México

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) es el cargo a pasajeros que realizan los diversos aeropuertos por el uso de las instalaciones y servicios; sin embargo, esta tarifa puede ser variable e incluso cambiar mes con mes, dependiendo del aeropuerto.Esta tarifa ya está incluida en el costo del boleto de avión, pero depende de si se trata de un viaje nacional o internacional, y este monto ya tiene incluido el IVA.Cabe decir que este cobro no es considerado un impuesto, ya que no lo realiza el Gobierno de México, sino que es determinado por los grupos aeroportuarios de México.Las aerolíneas cobran TUA a las y los pasajeros y, posteriormente, se transfiere a los aeropuertos para que éstos lo inviertan en mejoras a la infraestructura y expansiones, entre otros rubros.En México existen tres principales grupos aeroportuarios privados, que son:Cabe decir que el Gobierno de México, a través de dependencias de seguridad, opera el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (Secretaría de Marina) y el Felipe Ángeles (Secretaría de la Defensa Nacional).A continuación, te compartimos la actualizada TUA que cobra cada uno de los recintos aeroportuarios más importantes del país.Sede | Vuelo nacional | Vuelo internacional | Grupo aeroportuarioAl momento, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, que cobra 766 pesos de TUA para vuelos nacionales, y 870 pesos para los internacionales, es el que más caro cobra esta tarifa; le sigue el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, con 741 pesos para nacionales y 822 pesos para aquellos vuelos fuera del país.En tercer lugar, está el Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez en Acapulco, con una TUA de 759 pesos para vuelos nacionales y mil 178 pesos para internacionales.