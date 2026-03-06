Conoce cuál es la TUA de los principales aeropuertos en México

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) es el cargo a pasajeros que realizan los diversos aeropuertos por el uso de las instalaciones y servicios; sin embargo, esta tarifa puede ser variable e incluso cambiar mes con mes, dependiendo del aeropuerto .

Esta tarifa ya está incluida en el costo del boleto de avión, pero depende de si se trata de un viaje nacional o internacional, y este monto ya tiene incluido el IVA.

Cabe decir que este cobro no es considerado un impuesto, ya que no lo realiza el Gobierno de México, sino que es determinado por los grupos aeroportuarios de México .

Las aerolíneas cobran TUA a las y los pasajeros y, posteriormente, se transfiere a los aeropuertos para que éstos lo inviertan en mejoras a la infraestructura y expansiones, entre otros rubros .

TUA en los grupos aeroportuarios

En México existen tres principales grupos aeroportuarios privados, que son:

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) , una empresa mexicana privada líder que opera, administra y desarrolla 12 aeropuertos internacionales en nuestro país, incluyendo Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta.

, una empresa mexicana privada líder que opera, administra y desarrolla 12 aeropuertos internacionales en nuestro país, incluyendo Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta. El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) , un destacado operador que administra aeropuertos en México, Puerto Rico y Colombia, destacando el Aeropuerto Internacional de Cancún.

, un destacado operador que administra aeropuertos en México, Puerto Rico y Colombia, destacando el Aeropuerto Internacional de Cancún. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) opera y administra 13 aeropuertos internacionales en la región centro-norte de México.

Cabe decir que el Gobierno de México, a través de dependencias de seguridad, opera el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (Secretaría de Marina) y el Felipe Ángeles (Secretaría de la Defensa Nacional).

A continuación, te compartimos la actualizada TUA que cobra cada uno de los recintos aeroportuarios más importantes del país.

TUA de los grupos aeroportuarios en México

Sede | Vuelo nacional | Vuelo internacional | Grupo aeroportuario

Ciudad de México | 525 pesos | 997 pesos | Gobierno de México

Estado de México | 266 pesos | 470 pesos | Gobierno de México

Toluca | 492 pesos | 613 pesos | GAP

Monterrey | 697 pesos | Mil 183 pesos | OMA

Guadalajara | 655 pesos | Mil 332 pesos | GAP

Tijuana | 619 pesos | 556 pesos | GAP

Ciudad Juárez | 741 pesos | 822 pesos | OMA

Acapulco | 759 pesos | Mil 178 pesos | OMA

Mérida | 657 pesos | 874 pesos | ASUR

Oaxaca | 766 pesos | 870 pesos | ASUR

San José del Cabo | 570 pesos | Mil 240 pesos | GAP

Cancún | 351 pesos | 861 pesos | ASUR

Los más caros:

Al momento, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, que cobra 766 pesos de TUA para vuelos nacionales, y 870 pesos para los internacionales, es el que más caro cobra esta tarifa ; le sigue el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, con 741 pesos para nacionales y 822 pesos para aquellos vuelos fuera del país.

En tercer lugar, está el Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez en Acapulco, con una TUA de 759 pesos para vuelos nacionales y mil 178 pesos para internacionales.

FF