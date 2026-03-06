Así puedes recibir pagos a través de la credencial Inapam si eres adulto mayor

Como parte de su objetivo para garantizar el bienestar de las personas de edad avanzada en México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece diversos beneficios y, aunque no otorga de forma directa un apoyo económico, sí ofrece la oportunidad de que este sector de la población acceda a pagos periódicos.

A través del programa de Vinculación Productiva del Inapam, los adultos mayores en México pueden reintegrarse a la vida laboral y obtener un ingreso fijo de al menos 9 mil 582.47 pesos mensuales (salario mínimo vigente en la zona general).

Al formar parte del programa, los adultos mayores también tienen derecho a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como aguinaldo y vacaciones. Las contrataciones pueden ser por hora, jornada o por proyecto.

¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva del Inapam?

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, en donde se deben entregar unos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Luego de este proceso, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Posteriormente, se presentan las vacantes disponibles y, si alguna es del interés del solicitante, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

Los requisitos generales son contar con la credencial Inapam y cumplir con los requisitos que solicite la empresa, la cual podría llegar a requerir documentos adicionales.

En resumen, el proceso es así:

Se llena la solicitud de inclusión social. Se desarrolla la entrevista con el promotor de Vinculación Productiva. Se selecciona la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea del interés de la persona adulta mayor. Asistir a la entrevista con la empresa correspondiente.

Recuerda que para hacer el trámite es necesario acudir presencialmente a los módulos de Vinculación Productiva del Inapam, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Puedes consultar los módulos disponibles en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del Inapam .

Cabe decir que el salario de los participantes del programa varía de acuerdo con el tipo de actividad que desempeñen y la cantidad de horas trabajadas, por lo que el monto mensual podría ser superior al salario mínimo.

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. Cabe decir que con la credencial del instituto, los adultos mayores tienen acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial Inapam vigente.

Asimismo, la credencial Inapam acredita la identidad de una persona, por lo que resulta útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

