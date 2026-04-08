CFE: ¿Cómo descargar el recibo de la luz en Internet?

¿Tienes algún trámite y necesitas consultar o descargar tu recibo de luz para usarlo como comprobante? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una manera sencilla, segura y gratuita para que todas las personas puedan acceder a su recibo de luz en Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento.Para que una persona pueda visualizar el recibo, primero debe registrarse en el portal oficial de la CFE. Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite.Es sencillo darse de alta en este enlace: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspxPara descargar el recibo de la CFE debes hacer lo siguiente:Nada. La consulta y descarga del recibo de luz a través del portal oficial de la CFE es completamente gratis.La CFE pone a disposición de todos sus usuarios varias opciones de contacto:Descargar tu recibo de luz nunca había sido tan fácil. Aprovecha las herramientas digitales que la CFE pone a tu alcance y mantén siempre tus pagos y consumos al día.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppDE