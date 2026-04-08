Miércoles, 08 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | CFE

CFE: ¿Cómo descargar el recibo de la luz en Internet?

Para que una persona pueda visualizar el recibo, primero debe registrarse en el portal oficial de la CFE

Por: Oralia López

Aprovecha las herramientas digitales que la CFE pone a tu alcance y mantén siempre tus pagos y consumos al día. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aprovecha las herramientas digitales que la CFE pone a tu alcance y mantén siempre tus pagos y consumos al día. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¿Tienes algún trámite y necesitas consultar o descargar tu recibo de luz para usarlo como comprobante? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una manera sencilla, segura y gratuita para que todas las personas puedan acceder a su recibo de luz en Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Para que una persona pueda visualizar el recibo, primero debe registrarse en el portal oficial de la CFE. Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite.

Es sencillo darse de alta en este enlace: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspx

CFE 
CFE 

Pasos para descargar el recibo de luz

Para descargar el recibo de la CFE debes hacer lo siguiente:

ESPECIAL / CFE 
ESPECIAL / CFE 
  • Inicia sesión con tu usuario y contraseña: Estos datos los creaste previamente al darte de alta
  • Dirígete a "Inicio Consultar Recibo": Aquí aparecerán todos los recibos vinculados a tu cuenta
ESPECIAL / CFE 
ESPECIAL / CFE 
  • Selecciona el recibo que deseas consultar: Podrás visualizarlo en pantalla.
ESPECIAL / CFE 
ESPECIAL / CFE 
  • Descarga el archivo en PDF: Solo da clic en la opción correspondiente y guarda tu recibo en tu dispositivo.

¿Cuánto cuesta consultar mi recibo por Internet?

Nada. La consulta y descarga del recibo de luz a través del portal oficial de la CFE es completamente gratis.

¿A dónde puedo acudir si tengo dudas?

La CFE pone a disposición de todos sus usuarios varias opciones de contacto:

  • Teléfono 071: Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedes usarlo tanto para resolver dudas como para realizar trámites o dar seguimiento a solicitudes.
  • Centros de Atención a Clientes: Puedes acudir de forma presencial para resolver cualquier inconveniente.
  • Redes sociales: También puedes contactar a la CFE a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter): @CFEmx

Descargar tu recibo de luz nunca había sido tan fácil. Aprovecha las herramientas digitales que la CFE pone a tu alcance y mantén siempre tus pagos y consumos al día.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: ¿Necesitas tu CURP urgente? El truco para descargarla gratis

DE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones