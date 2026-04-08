CFE: ¿Cómo descargar el recibo de la luz en Internet?

¿Tienes algún trámite y necesitas consultar o descargar tu recibo de luz para usarlo como comprobante? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece una manera sencilla, segura y gratuita para que todas las personas puedan acceder a su recibo de luz en Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Para que una persona pueda visualizar el recibo, primero debe registrarse en el portal oficial de la CFE . Es un proceso rápido que solo requiere dar de alta un usuario y una contraseña. Una vez que se haya creado la cuenta, se podrá ingresar fácilmente cada vez que se necesite.

Es sencillo darse de alta en este enlace: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Registro.aspx

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Pasos para descargar el recibo de luz

Para descargar el recibo de la CFE debes hacer lo siguiente:

Ingrese al portal de la CFE: Ingresa a la página oficial https://www.cfe.gob.mx/ y selecciona la opción para iniciar sesión o bien entra en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/MiEspacio/Login.aspx.

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Inicia sesión con tu usuario y contraseña: Estos datos los creaste previamente al darte de alta

Dirígete a "Inicio Consultar Recibo": Aquí aparecerán todos los recibos vinculados a tu cuenta

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Selecciona el recibo que deseas consultar: Podrás visualizarlo en pantalla.

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Descarga el archivo en PDF: Solo da clic en la opción correspondiente y guarda tu recibo en tu dispositivo.

¿Cuánto cuesta consultar mi recibo por Internet?

Nada. La consulta y descarga del recibo de luz a través del portal oficial de la CFE es completamente gratis.

¿A dónde puedo acudir si tengo dudas?

La CFE pone a disposición de todos sus usuarios varias opciones de contacto:

Teléfono 071: Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedes usarlo tanto para resolver dudas como para realizar trámites o dar seguimiento a solicitudes.

Centros de Atención a Clientes: Puedes acudir de forma presencial para resolver cualquier inconveniente.

Redes sociales: También puedes contactar a la CFE a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter): @CFEmx

Descargar tu recibo de luz nunca había sido tan fácil. Aprovecha las herramientas digitales que la CFE pone a tu alcance y mantén siempre tus pagos y consumos al día.

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