CFE trae este programa para pagar 85 % menos en el recibo de luz

Si el calor extremo está derritiendo tu presupuesto, esto te interesa hoy. La CFE ha lanzado un programa que instala paneles solares gratuitos en tu hogar, prometiendo desplomar el costo de tu recibo eléctrico hasta en un 85% durante este verano. El alto costo de la electricidad es un dolor de cabeza constante en México. Para frenar este golpe al bolsillo, el Gobierno federal implementó una solución definitiva para las familias vulnerables que sufren las inclemencias del clima.

Lee también: INAPAM revela quiénes son los adultos mayores que sí recibirán el pago de aguinaldo en 2026

¿Qué es Techos Solares para el Bienestar?

Se trata de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad. Su objetivo principal es combatir la pobreza energética en zonas con temperaturas extremas, donde el uso de aire acondicionado es vital.

A través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, el programa financia e instala sistemas fotovoltaicos sin costo para el usuario. Esto alivia la presión económica familiar y reduce la carga del Sistema Eléctrico Nacional durante los picos de demanda.

¿Dónde y cuándo aplica este beneficio de la CFE?

La primera fase, que concluyó en mayo de 2026, benefició a más de cinco mil viviendas. Los municipios pioneros fueron Mexicali y San Felipe, en Baja California, con una inversión histórica de 190 millones de pesos. La buena noticia es que el programa se expande rápidamente. A partir de julio de 2026, la segunda etapa llegará a Hermosillo, Sonora, buscando replicar el éxito y llevar energía limpia a miles de hogares adicionales.

¿Cómo impacta tu bolsillo y qué debes saber?

Los resultados documentados son contundentes y muy atractivos. Los beneficiarios reportan un ahorro del 85% en verano y un 45% en invierno, logrando una reducción promedio anual del 60% en su facturación eléctrica.

Además del alivio económico directo, esta transición energética evita la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono. Es un ganar-ganar absoluto para tu economía personal y para el medio ambiente. No dejes que el aire acondicionado consuma todos tus ingresos de la temporada. Infórmate en tu sucursal local y descubre si tu vivienda cumple con los requisitos para unirse a esta gran revolución solar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS