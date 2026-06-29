INAPAM revela quiénes son los adultos mayores que sí recibirán el pago de aguinaldo en 2026

Las personas mayores de 60 años que cuentan con la tarjeta del INAPAM suelen preguntarse si este beneficio también incluye el pago de un aguinaldo. Sin embargo, existe un requisito fundamental que determina quiénes pueden acceder a este ingreso adicional al cierre del año.

Si tienes la credencial del INAPAM y quieres saber si recibirás este dinero extra, aquí te explicamos quiénes cumplen con las condiciones para obtener el aguinaldo, por qué la tarjeta por sí sola no garantiza el pago y qué debes considerar para conocer si eres beneficiario.

La verdad sobre el aguinaldo y el INAPAM

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece diversos beneficios y descuentos para las personas afiliadas, pero no contempla el depósito automático de un aguinaldo ni de otro apoyo económico por parte del instituto.

La confusión surge porque algunos adultos mayores sí reciben esta prestación al finalizar el año, aunque no por el simple hecho de contar con la credencial del INAPAM. El acceso a este pago depende de su situación laboral o de que formen parte de programas gubernamentales que sí incluyen un aguinaldo entre sus beneficios.

Por ello, es importante conocer quiénes cumplen con los requisitos para recibir este ingreso adicional durante la temporada decembrina y en qué casos la credencial del INAPAM no influye en la entrega del recurso.

¿Quiénes tienen derecho al pago de aguinaldo en 2026?

El beneficio del aguinaldo aplica exclusivamente para aquellos adultos mayores que forman parte del programa de Vinculación Productiva y cuentan con un empleo con prestaciones. Esta iniciativa busca reincorporar a las personas de 60 años o más al mercado laboral formal.

Mediante este esquema, los adultos mayores firman contratos con empresas privadas. Al existir una relación laboral formal, los empleadores deben otorgar todas las prestaciones de ley.

Esto significa que el pago no es un regalo gubernamental, sino un derecho respaldado por la Ley Federal del Trabajo. Por el contrario, quienes solo reciben la Pensión del Bienestar o laboran como empacadores voluntarios sin contrato, no son elegibles para este depósito.

Requisitos y cómo funciona el programa de Vinculación Productiva del INAPAM

Si deseas integrarte a este programa durante 2026 y asegurar tu pago, debes cumplir con ciertos lineamientos. El proceso es gratuito y se realiza en los módulos oficiales.

A continuación, te presentamos los puntos clave para acceder a este beneficio laboral:

Edad mínima: Debes tener 60 años cumplidos al momento de hacer tu solicitud.

Debes tener 60 años cumplidos al momento de hacer tu solicitud. Documentación: Es obligatorio presentar tu credencial vigente del instituto, una identificación oficial (como el INE ) y tu CURP .

Es obligatorio presentar tu credencial vigente del instituto, una identificación oficial (como el ) y tu . Entrevista: Deberás llenar una solicitud de inclusión social y acudir a una entrevista con un promotor laboral.

Deberás llenar una solicitud de inclusión social y acudir a una entrevista con un promotor laboral. Contratación: Una vez seleccionado por una empresa, firmarás un contrato que garantiza un sueldo base y prestaciones.

Una vez seleccionado por una empresa, firmarás un contrato que garantiza un sueldo base y prestaciones. Cálculo del pago: Recibirás al menos 15 días de salario, o la parte proporcional si trabajaste menos de un año.

Mantenerse activo beneficia la economía y mejora la calidad de vida. Acércate a las autoridades y haz valer tus derechos laborales.

¿Cuándo y dónde se realiza el depósito?

Por ley, las empresas vinculadas al programa tienen una fecha límite estricta. El depósito debe reflejarse en las cuentas bancarias a más tardar el 20 de diciembre de 2026, según lo indica la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El pago se realiza directamente a través de la nómina de la empresa contratante. Es importante que los beneficiarios mantengan sus datos bancarios actualizados para evitar contratiempos durante la temporada invernal.

Si el empleador incumple esta obligación, el trabajador puede acudir a las instancias de defensa laboral para exigir el respeto a su contrato.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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