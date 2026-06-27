Miles de personas adultas mayores esperan el próximo depósito de la Pensión Bienestar. Aunque la Secretaría del Bienestar aún no emite el calendario oficial correspondiente a julio de 2026, la mecánica de dispersiones anteriores permite anticipar una fecha de inicio y la distribución por la inicial del primer apellido.

Si el Gobierno de México conserva el esquema de periodos recientes, los depósitos comenzarían el miércoles 1 de julio de 2026. Cabe destacar que esta información es preliminar y deberá corroborarse cuando las autoridades publiquen el documento definitivo.

Pensión Bienestar - Calendario tentativo de pagos de julio 2026 por apellido

Con base en el comportamiento de entregas previas, el pago de la Pensión Bienestar de julio 2026 se otorgaría de manera escalonada para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias. El calendario proyectado para julio de 2026 es el siguiente:

Fecha | Letra del primer apellido

Miércoles 1 de julio | A

Jueves 2 de julio | B

Viernes 3 de julio | C

Lunes 6 de julio | C

Martes 7 de julio | D, E, F

Miércoles 8 de julio | G

Jueves 9 de julio | G

Viernes 10 de julio | H, I, J, K

Lunes 13 de julio | L

Martes 14 de julio | M

Miércoles 15 de julio | M

Jueves 16 de julio | N, Ñ, O

Viernes 17 de julio | P, Q

Lunes 20 de julio | R

Martes 21 de julio | R

Miércoles 22 de julio | S

Jueves 23 de julio | T, U, V

Viernes 24 de julio | W, X, Y, Z

Aunque esta proyección ofrece una guía para los beneficiarios que esperan el depósito de julio de 2026, la información definitiva será difundida por la Secretaría de Bienestar en los días previos al inicio de la dispersión.

¿Cómo se realiza el depósito de la Pensión Bienestar?

La pensión se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Una vez que el saldo está disponible, los derechohabientes pueden retirar efectivo en cajeros automáticos y sucursales autorizadas, o emplear el plástico para realizar compras en comercios con terminal bancaria. Este sistema garantiza que los fondos lleguen de forma segura a los inscritos en el programa.

Recomendaciones para un cobro seguro

Mientras se oficializan las fechas, se sugiere a los beneficiarios adoptar medidas preventivas para evitar contratiempos durante la dispersión. Entre las principales indicaciones destacan:

Acudir en la fecha asignada según la inicial del primer apellido.

Conservar la tarjeta bancaria en óptimas condiciones.

Proteger el Número de Identificación Personal (NIP) y no compartirlo.

Informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

Es importante recordar que no es obligatorio retirar la totalidad del dinero el día del depósito, ya que los fondos permanecen seguros en la cuenta. Conocer esta proyección permite a los adultos mayores planificar sus finanzas y evitar traslados innecesarios, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Top 3 de plantas que alejan a los zancudos de tu casa

OF