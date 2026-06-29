Infonavit habilita pagos en Oxxo sin comisión: ¿cómo funciona y qué necesitas?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer en días recientes que, con el objetivo de facilitar el proceso de pago para los trabajadores, se alió con la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo para habilitar un servicio que permita a los derechohabientes liquidar sus créditos con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión.

El organismo precisó que, con esta nueva función disponible en todas las tiendas de la República , las personas pueden realizar los pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda (Mejoravit solo para ti) por hasta 10 mil pesos en cada transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito.

Además, señaló que pueden gestionar sus pagos de manera más ágil, en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.

¿Cómo se puede pagar un crédito Infonavit en las tiendas Oxxo?

Para realizar el pago de su mensualidad o adelantos de sus créditos, las y los trabajadores solamente requieren contar con los 10 dígitos de su número de crédito, el cual servirá como referencia.

Con estas acciones, el Infonavit reitera su compromiso de poner a las y los trabajadores en el centro de sus decisiones, ampliando las opciones de pago para que quienes no puedan acudir a instituciones bancarias u otros puntos en horarios de servicio tengan la oportunidad de tener su crédito de vivienda al corriente.

¿Qué ventajas tiene este nuevo servicio para los derechohabientes?

El nuevo esquema permite que las personas realicen sus pagos en cualquier momento del día, sin depender de los horarios de atención de sucursales bancarias y con una alternativa adicional para mantener sus financiamientos al corriente.

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Para conocer los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde se pueden realizar, se debe ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx y dirigirse a la sección: Derechohabientes/Tengo un crédito/Pagos.

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