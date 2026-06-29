Nuevas medidas de Banxico para dar liquidez con Cetes

El Banco de México (Banxico) informó, mediante un comunicado, las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del tercer trimestre de 2026 con el objetivo de fortalecer la liquidez del sistema financiero a través del mercado de deuda local.

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Como parte de estas disposiciones, la institución incorporó la facultad de realizar operaciones de compra, de manera no directa, en el mercado secundario de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F), con fines de regulación monetaria.

Dichos valores emitidos por el gobierno federal en el mercado de dinero para ser adquiridos por inversionistas tanto nacionales como extranjeros estarán documentados a corto plazo o a tasa variable referenciados a la tasa de fondeo.

En otro apartado de preguntas frecuentes que publicó, Banxico rechazó que con esta medida se convierta en comprador de última instancia de deuda gubernamental.

"No, esa interpretación no es correcta. Las subastas para las operaciones de compra de Cetes o Bondes F en el mercado secundario, se realizarían única y exclusivamente con fines de manejo de liquidez, con el fin de propiciar que la tasa de fondeo interbancario a un día se encuentre lo más cercana posible a la tasa objetivo de política monetaria".

Será únicamente cuando las condiciones del mercado así lo requieran; su eventual realización dependerá exclusivamente de las previsiones sobre el comportamiento de la liquidez y de la situación prevaleciente en los mercados financieros.

En el comunicado, el Instituto Central justificó que estas operaciones complementan el conjunto de instrumentos con los que cuenta para la administración de la liquidez del sistema financiero y la instrumentación de la política monetaria.

De tal forma que, por medio del programa de subastas de valores gubernamentales correspondiente a cada trimestre, Banxico dará a conocer el monto máximo de dichas operaciones que, en su caso, podrían llevarse a cabo durante dicho periodo.

En el apartado de preguntas frecuentes aseguró que no se busca crear un régimen de liquidez abundante, sino la necesaria para que el mercado de dinero opere adecuadamente. Así, el objetivo es propiciar que las operaciones de provisión de liquidez de corto plazo (de fondeo interbancario) se lleven a cabo a la tasa que define el banco central como objetivo operacional de la política monetaria.

De hecho, se afirma que, con las posibles compras de Bondes F y/o Cestes (y la provisión consecuente de liquidez que esto conlleva), simplemente se estará buscando compensar un posible faltante de liquidez.

Es decir, según Banxico, será una herramienta de manejo de liquidez complementaria para manejar o compensar faltantes de liquidez, sin afectar las tasas de interés de largo plazo.

KR